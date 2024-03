Det var en gang i 2022. Da ble det åpnet ny E39 mellom Kristiansand og Mandal.

Etter kort tid viste det seg at en stor del av trafikken, både privat og yrkestrafikk, fortsatte på den gamle E39, fordi kostnadene og bompengene var for høye sett i forhold til tidsbesparelsen.

På denne bakgrunn valgte veimyndighetene å øke bompengesatsene med over 30 prosent for å på den måten å kompensere for sviktende trafikkgrunnlag. I tillegg er det under vurdering å innføre bompenger på gamle E39 for å tvinge bilistene inn på den nye veien.

I andre «forretningsmessige» sammenheng ville man sannsynligvis vurdert å sette ned prisen i stedet for å sette den opp, for derigjennom å øke volumet.

En annen tanke kunne jo være å jevne ut kostnaden på alle privatbilister som benytter veien på fire hjul?

Snipp, snapp snute, – eventyret er ikke ute.

Bjarne Skogsfjord