De siste årene har det vært et økende frafall i idretten blant unge. Mens mer enn ni av ti barn driver med barneidrett, er det bare én av tre 18-åringer som driver med organisert idrett. Det gjør Norge til en av verdens verste frafallsnasjoner. Siden lavt fysisk aktivitetsnivå, ensomhet og utenforskap er definert som viktige folkehelseutfordringer, er også frafallet fra idrett et folkehelseproblem.

Idretten er en av de viktigste arenaene for inkludering og fellesskap. Både organisert og uorganisert idrett er viktig for at barn og unge skal oppleve samhold og mestring utenom skolen. Selv opplevde jeg idretten som et fristed, der man kunne kjenne på nettopp dette. Noen år senere har jeg et litt annet syn på det. Mange unge som vil drive med idrett for gøy blir nedprioritert, og får dermed mindre motivasjon til å fortsette. Alle har et grunnleggende behov for å bli sett og hørt, for at noe skal være motiverende over tid. Skal frafallet fra idretten reduseres, må den største gruppen bli høyere prioritert, nemlig breddeidretten.

Derfor er mitt ønske for 2024 en idrett med plass til flere. Godt nyttår!

Søren Wærenskjold, proffsyklist