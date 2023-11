Til deg som nå raser over hva jødene gjør i Gaza. Jeg ser at du mener jødene ikke skal gjøre noe, med andre ord, tie og ta imot. Men vi har med egne øyne sett og hørt at Hamas’ mål er å fortsette å myrde jøder inntil det ikke er flere igjen. Du er altså enig med Hamas i at det finnes et folk på jorden som ikke fortjener å leve – som alle må hate?

Men Hamas’ mål er større: Etter at jødene er utryddet, kommer turen til den vestlige sivilisasjon – altså oss. Har du en tro på at de skal behandle oss noe bedre?

Våkn opp og se det i øynene: Israel kjemper i dag den kampen vi kanskje må kjempe i morgen. Taper de, så taper også vi. Så – ikke vær på feil side av sannheten!

Eli Anne Sjølingstad