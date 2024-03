Nye Veier AS har valgt, velsignet av regjering og storting, å ikke ville ha noe med det grønne skifte å gjøre.

E39 motorvei-monsteret gjennom Agder til Ålgård, et horribelt monument over natur- og miljøforakt – og stikk i strid med klodens grønne skifte. At noen fortsatt forfekter så brutale natur-nedslakting er bare frastøtende.

Statsforetaket Nye Veier AS må stanses før de rekker å rasere mer av landet vårt.

Bostedet vårt, den blå planeten, sliter ikke bare med ei rimelig sikker klimakrise med årsak vesentlig i klimagassutslipp, men også med ei like alvorlig, om ikke enda verre, overhengende naturtap-krise. Nye Veier AS har valgt, velsignet av regjering og storting, å ikke ville ha noe med det grønne skifte å gjøre. De står temmelig fritt til å gjøre omtrent akkurat hva de vil med landet (naturen/landskapet) vårt. Ideen om å bygge mer motorveier kan ikke være et sunnhetstegn, men heller et sykdomstegn som kun bør høre hjemme på museum. Det er naturlig å nevne Miljødirektoratets oversikt over hva som er igjen av villmarkspreget natur i Norge. Oversikten fra 2018 viser at den er redusert til 11,5 %. Likedan er den inngrepsfrie naturen i Norge redusert med om lag 630 kvadratkilometer i perioden fra 2013 til 2018. Det er brutalt omfattende habitatnedbryting.

Media nærmest flommer over av rapporter og uttalelser fra verdens ledende vitenskapsfolk og organisasjoner om at det står alvorlig galt til med klodens helse. Meldingene fra dem er samstemte og krystallklare – vi må endre dramatisk på vår vante tenke- og levemåte om vi skal ha noen mulighet til å kunne redde kloden så våre etterkommere kan bo her. Et eksempel er FNs naturfond sin rapport som ble offentliggjort i Paris tidligere. Der hevdes blant annet at menneskelig aktivitet truer eksistensen til én million arter. Naturpanelets Sandra Diaz uttalte at bevisene er krystallklare: naturen er i trøbbel. Derfor er vi i trøbbel. Burde ikke det bry oss? Så har vi, som er kjent for de fleste, FNs naturavtale signert av 193 land, herunder Norge, i Montreal i desember 2022. Her forplikter landene hverandre til å blant annet stoppe nedbygging av natur. For eksempel skal områder der økosystemene er svekket, restaureres. Denne avtalen er altså intet mindre enn at naturen har fått sin egen Parisavtale.

E39 veimastodonten fremstår som en hånende demonstrasjon mot klodens forsøk på å få til et grønt skifte – altså jobben med å prøve å redde planeten - vårt levested.

Kloden trenger ikke menneskene. For den er vi vel dens eneste reelle trussel. Kanskje den ønsker å svarteliste oss? På den annen side – vi trenger kloden så sårt og da er det ikke klokt å fortsette å rasere den slik vi holder på å «utvikle» den i dønn hjel - for å tilfredsstille øyeblikkets profitt-trang og sterk, litt primitiv, «har lyst på» faktor.

Tiden må vel nå være kommet til ende for å fortsette i gammel vanetenkning om at natur/landskap og miljø bare må vike når der er profittmuligheter i å fortsette raseringene. Vi har neppe noe valg – vi kan ikke bare fortsette med disse brutale avskogingene og dermed permanent forbruke titusenvis dekar natur, arters leveområder, biotoper, habitater og folks bo-, tur- og rekreasjonsområder. Er det ikke nå på høy tid å gire om til mer av de gode, gamle forstandige holdningene som litt mer nøkternhet og ansvarlighet? Tror det vil kunne gi oss bedre liv, høyere livskvalitet og sunnere helse, både den mentale og somatiske, til gagn for oss alle.

Arvid Andersen