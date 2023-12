Komiker Anne Kat. Hærland pekte på noe jeg ikke har tenkt så mye på. Nemlig latter. I det øyeblikk vi ler så forsvinner absolutt alt vi tenker på. Det å være sammen med mennesker som sprer glede og latter må være den beste terapi man kan ha når livet butter litt imot. Glede, trivsel og latter gjør godt for helsa.

Det er ikke lett å vite hva som venter oss i 2024, men at vi som kommune må ruste oss til å ta imot flere flyktninger, spesielt fra Ukraina, er ganske åpenbart. Det at våre nye innbyggere skal finne seg til rette i vår kommune er en felles oppgave.

Vi har et rikt kulturliv og et mangfoldig næringsliv. Vi har dedikerte og flotte ansatte i kommunal sektor, og en rekke frivillige lag og organisasjoner som hver dag jobber for trivsel. Vi har en langstrakt kommune med flotte naturperler, og en turisme og et turisttilbud vi skal være stolte av. La oss løfte fram alt det vi har og er gode på. Jeg vil blant annet berømme alle de som har bidratt til at Lindesnes kommune nå blir profilert i beste sendetid i NRK-serien Mesternes mester.

Julen er tid for ettertanke og familie. Veldig mange har kanskje den tøffeste julen de har opplevd. Da er det ekstra viktig at vi viser at kommunen er et fellesskap. Jeg vil derfor rekke en stor takk til alle som har organisert julefeiring og møtested for dem som ikke har familie rundt seg, eller som hadde mulighet til å ta seg råd til julefeiring i eget hjem.

Når nyttårskvelden kommer så er vi mange som lover oss selv noe for det nye året. For meg vil det være å sette litt mer fokus på egen helse og trivsel. Helse, trivsel og en god latter smitter over på de rundt deg. Vi har bare denne muligheten på moder jord. Gjør det beste ut av det for de rundt deg.

Alf Erik Andersen, ordfører i Lindesnes