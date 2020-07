Boplikt i Lindesnes kommune

Rådmannen har trukket en strek en kilometer fra strandlinjen og foreslår boplikt fra kysten til linjen. Vis mer Illustrasjon: Lindesnes kommune

– Noen ganger må vi «ofre» noe for fellesskapet, og nå er det viktigere enn noen gang at vi står sammen, og står opp for boplikten, skriver Svein Ø. Berge i dette debattinnlegget.