Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning.

Leserinnlegg

En by jeg er stolt av. Med et penselstrøk så er den rosa. Hva i all verden holder vi på med?

Kommunen klager deg inn visst du monterer noen pynteklosser på vinduene. De klager deg inn ved et feil vindu eller dør. De skal ha noe å si om det meste. For så vidt ok det. Men er det virkelig lov å male det gamle Fiskelaget i rosa?

Jeg kan jo også se at Fiskelagsbygget ikke har vært noen arkitektonisk perle. Men nå er det så jeg må snu meg vekk. Er også klar over at dette ikke blir stående slik i mange år. Men kan noen ta seg slik til rette så er det jo i seg selv interessant. Vi går en spennende sommer i møte. Jeg har mange fine farger på lager. Her er alt lov.

Trond Larsen,

Fargerike Mandal.