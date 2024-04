Forrige kommunestyremøte uttalte representant Schmidt fra Høyre at hun var rystet over økonomien i FACT-ung prosjektet. SV er også rystet - rystet dersom vi ikke tar tak i et stort problem om mangel på helhetlig og langsiktig behandling til ungdommer i vår kommune.

FACT-ung er et prosjekt som består av et tverrfaglig team som skal gi behandling til ungdommer med sammensatte utfordringer. Dette kan for eksempel være ungdommer som sliter med rus, traumer, kriminalitet, nettverk, skolefrafall, psykisk helse, eller atferd. Dette handler altså ikke om forebygging, men rehabilitering. Prosjektet er godt planlagt og har gode resultater å vise til i andre kommuner.

Vi har forståelse for at «prosjekt» er et ord som kan sette en støkk i politikere, men dette er tenkt å fortsette som et tilbud også etter prosjektperioden er over.

Av erfaring vet vi at ungdom i Lindesnes kommune mangler et helhetlig og langsiktig tilbud. Det nytter ikke å sette inn fire-fem forskjellige tiltak som ikke fungerer. Disse ungdommene må møtes der de er, og de trenger tid og forutsigbarhet. Tid til å danne relasjoner og tid til å danne seg selv. Tid til endring.

Det høres ikke bra ut, men realiteten er rett og slett at ungdommer i Lindesnes kommune med store sammensatte utfordringer, ikke får den hjelpen de trenger.

Det høres ikke bra ut, men realiteten er rett og slett at ungdommer i Lindesnes kommune med store sammensatte utfordringer, ikke får den hjelpen de trenger. Det er kommunen ærlige på, og det hører vi fra flere instanser. Det nytter ikke hvor mye vi sier høyt at man må samarbeide og tenke helhetlig, slik som Kimestad, leder for Utvalg for oppvekst og kultur. Vi har ikke lykkes og det kommer vi heller ikke til å gjøre om ikke vi endrer på noe – og det snarest.

Økonomiperspektivet i dette er ikke vanskelig å forstå. Det vil søkes om mye tilskudd i oppstarten av prosjektet, og dette vil brukes som en overgang ved omplassering av to stillinger i Familiens hus. Det er altså ingen ekstra utgifter knyttet til FACT-ung. Hvor dyrt er det ikke med de som faller utenfor? Hvor mye koster et menneskeliv?

Vi ønsker at alle ungdommer i Lindesnes kommune en dag skal bli samfunnsborgere som bidrar med skatt til kommunen. SV har troa på at dette lønner seg på sikt og at vi får igjen i andre enden. Hvis ikke vi gjør noe risikerer vi at flere av disse ungdommene kan havne i kriminalitet og rus. For ikke å snakke om de vi kanskje mister før de kommer seg dit.

Selvmord er den vanligste dødsårsaken blant unge i Norge. I Lindesnes kommune har vi lite helhetlig og langsiktig tilbud for sårbare ungdommer med sammensatte utfordringer. Forebygging er viktig, men vi må si ja takk, begge deler. Vi kan ikke glemme denne gruppa. For når hjelpen ikke strekker til, kan det bli fatalt. Vi kan ikke gi dem opp og vi må tørre å gjøre noe!

Si oss, helt konkret, hvis ikke vi skal innføre dette – hva skal vi gjøre da?

Britney Røyland, gruppeleder Lindesnes SV

Morgan David Salminen, kommunestyrerepresentant SV

Mariann Amstrup-Sondresen, kommunestyrerepresentant SV