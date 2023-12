Her kommer en hilsen fra innsiden av Mandal fengsel. Jeg vil gjerne fortelle hvordan hverdagen og forberedelsene til jul foregår, og hvordan vi lever våre liv her inne, i et minisamfunn i samfunnet.

Man skulle kanskje tro at tiden sto helt stille for en innsatt. Det er selvsagt individuelt, men faktum er i alle fall at også vi merker godt at julehøytiden er like rundt hjørnet. Ute i den store luftegården har vi innsatte og ansatte som pynter opp til jul, og hvor vi setter opp flere små julegraner og tenner julelysene en viss dato. Det pyntes med julenisser og lys ved butikken og på biblioteket. Samtidig blir det også selvsagt pyntet rundt på hovedbygget med lyskranser og andre ting, gjort i samarbeid med miljøterapeut, prest, fritidsleder og innsatte.

Det blir også pyntet litt på avdelingene. Dette står hver enkelt ganggutt for. Det blir hengt opp julekalender, og hver innsatt kan bruke 30 til 50 kroner for å kjøpe litt godteri i butikken å legge i kalenderen. Det er cellenummeret som avgjør når det er vår tur til å få en gave fra julekalenderen.

Før jul skjer det også andre ting her i fengslet. Vi har en felles julekonsert i gymsalen, noen ganger arrangert av fengselsbandet vårt, eller det kommer musikere utenifra. Frelsesarmeen og Blå Kors er blant de ideelle organisasjonene som kommer hit. Vi får også besøk på hver enkelt avdeling fra Røde Kors besøkstjeneste. De kommer og baker julekaker sammen med oss.

Så har også hver enkelt avdeling konkurranse om hvem som har den beste ideen og lager det fineste pepperkakebygget. Et år ble det bygget ei stor stavkirke, mens et annet år var det tøffeste et stort romskip. Det mangler ikke på ideer og kreativitet her inne.

Vi har mange engasjerte ansatte, og vi har blant annet presten Håvard. Han er med i mange av forberedelsene til jul, og ikke minst så har han den store julegudstjenesten 1. juledag hvert år. Da forkynner han juleevangeliet og deler tanker rundt det med jul og hva det betyr. Presten har en viktig rolle her inne, uansett tid på året. Mange kan ha behov for en egen samtale, og det behovet kan forsterkes nå i juleforberedelsene og under selve høytiden.

På julaften serveres kalkunfilet med tilbehør. Den er laget i fengslets skolekjøkken av innsatte som enten tar fagbrev her eller bare jobber på kjøkkenet. På nyttårsaften serveres det biff med tilbehør. Disse to dagene er det Kriminalomsorgen som spanderer middag på oss innsatte.

Det er også slik at mange savner sin egen tradisjonelle julemat. Vi kan bestille fra vår egen fengselsbutikk, men det må betales selv. Den maten lager vi da sammen på avdelingen om det er flere som har lyst på det samme, som for eksempel ribbe eller pinnekjøtt.

På formiddagen på julaften kommer presten eller andre ansatte inn på avdelingen med en liten oppmerksomhet til hver enkelt innsatt. Det er da gjerne en pakke fra Frelsesarmeen eller Shalam i Kristiansand. Det er ikke alle som har nær familie eller venner, og for de står denne pakken høyt i kurs. Den kan bestå av et par raggsokker, litt twist eller annen sjokolade.

Foruten om julen har vi også en del vi driver med i fengselet. De som vil og har tilbud går på skole eller arbeider på treverksted eller metallverksted. For noen er det kun halv dag, mens for andre er det full dag. Dagene kan være fylt med mye mening, og en god del av hverdagen kan du selv påvirke som innsatt. Hver avdeling har sin egen dynamikk. Med det mener jeg at noen avdelinger kan være svært rolige, mens andre er mer energifylte. En typisk ettermiddag og kveld på min avdeling er at noen sitter sammen i en sofakrok og ser på TV eller prater sammen, mens noen sitter ved et bord og spiller kort eller sjakk. Andre igjen kan ha behov for litt mer ro, og de er gjerne på cella si og spiller musikk, leser eller ser en film. Har betjenter tid og anledning, kommer gjerne også noen av de inn og deltar i fellesskapet. Latteren kan sitte løst, men det kan også bli dype meningsfylte samtaler i fengselet.

Men kjære leser, livet på innsiden er ingen idyll. Vi gjør det beste ut av den situasjonen vi er i. Mange opplever at julehøytiden kan være vanskelig ute blant folk, og den følelsen forsterkes ekstra her inne. Mange innsatte er flere hundre kilometer unna egen familie. Mange får ikke se sine barn, sine søsken eller sine foreldre, og noen har ingen av delene. Mange har familie som bor i andre land. En må ikke glemme at her inne er vi et internasjonalt miljø med folk fra hele verden og i alle aldersgrupper. Jula forblir ekstra følsom her inne. Det er det ikke til å komme ifra. Noen vil bare helst «glemme» hele jula, mens andre igjen vil helst låse seg inne på cella si og prøve å sove bort hele høytiden. Vi har selvsagt også de som gleder seg til jul og tradisjonene det fører med seg. For meg har høytiden et kristent perspektiv, men like mye handler det for meg om å ta vare på de rundt meg på min avdeling og vise at jeg bryr meg.

Helt til slutt har jeg en oppfordring å komme med til alle der ute som føler de har lyst til å bidra med noe. Røde Kors besøkstjeneste har alltid behov for flere folk. De kommer hit og arrangerer besøk og andre ting. Meld deg til tjeneste. De vil vi innsatte sette stor pris på.

Har du lyst til a sende en hilsen til en innsatt, er det mulig. Det er også mulig å sende en julegave eller brukte klær du ikke trenger lenger. Det er mange som kommer hit som kun har det de står og går i. Å kunne få pene klær er en stor glede for mange innsatte. Du kan levere både hilsener, gaver og klær til Kirkesenteret i Mandal (Store Elvegata 33, 4514 Mandal), så sørger Håvard for å dele det ut til innsatte som han vet trenger en oppmuntring.

Med disse ordene fra Mandal fengsel ønsker jeg å sende de varmeste ønsker om en velsignet god julehøytid. Husk å ta vare på hverandre. Omsorg og nærhet til de rundt deg er viktigere enn gaver og overdådighet.

Julehilsen fra Innsatt nummer 019/20.