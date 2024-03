I Lindesnes kommune lanserer Frp og Høyre begrepet «bolyst» i kampen mot boplikt. Det betyr vel på vanlig konservativt språk at vi skal ha lyst til å ha bolig uten at det offentlige skal blande seg inn med et krav om boplikt. Det høres bra ut for de av oss som har nok av penger og som trenger gode og sikre investeringsobjekter, men neppe attraktivt for de som sliter med å få hjulene til å gå rundt.

Det er ikke lenge siden det var politisk enighet om at alle skulle eie sin egen bolig. Nå er det over en million mennesker som leier bolig i Norge og dessverre er akkurat denne problemstillingen uinteressant for nevnte investorer. Rødt Lindesnes mener derimot at dagens boligpolitikk ikke er forankret i grunnleggende behov for egen bolig og at dette må være et krav som må følges opp politisk med blant annet boplikt både på landet og i tettbebyggelsen.

Markedsstyrt boligpolitikk har gitt oss noen av de høyeste boligprisene i verden og skaper fattigdom og betydelige kostnader for samfunnet som ofte må inn og betale husleien for at folk skal overleve.

Skyhøye leiepriser og huspriser gjør at en stor gruppe mennesker i Norge ikke får egen bolig.

Resultatet av dagens boligpolitikk er godt synlige, men hverken Frp eller Høyre vil ta ansvar for situasjonen fordi troen på at markedet overstyrer alt annet.

Rødt Lindesnes ønsker en strammere boligpolitikk med boplikt og en progressiv boligbeskatning i forhold til størrelsen på boligmassen og i forhold til å eie mer enn to boliger som tiltak mot omfattende boligspekulasjon.

Egen bolig må på samme måte som helsevesen, skoler, infrastruktur, forsvar og landbruk styres politisk og ikke av spekulantenes investeringssiver.

Det er ikke overraskende at høyresiden også ønsker å fjerne boplikten og gjøre eiendomsmarkedet ytterligere attraktivt for investorene. Men er det virkelig det vi vil i Lindesnes?

Enstemmig vedtatt på årsmøtet i Rødt Lindesnes.

Petter Thilesen