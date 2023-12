Julen skal være magisk, både for store og små. Likevel er det mange barn som gruer seg til jul. Derfor vil vi komme med en viktig påminnelse om å tenke over alkoholinntaket når du er sammen med barn i julen.

Det er mye vi skal rekke i førjulstiden, og for mange av oss er det spesielt viktig å skape gode minner for de aller minste. Vi skal på juleverksted, julegrantenning og julekonserter. Tre skal pyntes, hus skal vaskes og gaver skal pakkes. Ikke minst skal både mat og drikke til julekvelden handles inn – og det kan nok ofte bli litt mye av det gode. Juleøl, gløgg med rødvin og akevitt er en viktig del av julekosen for mange voksne.

Mange barn opplever at voksne drikker mer i jula enn ellers i året. Vi unner oss litt ekstra av både god mat og drikke, men dessverre er det de aller minste som får kjenne konsekvensene av dette.

En undersøkelse Ipsos har gjennomført for alkovettorganisasjonen Av-og-til viser at nesten seks av ti i Lindesnes synes at det drikkes for mye alkohol i jula med barn til stede.

Det kan være vanskelig å sette seg inn i hvordan det føles å være liten igjen - å se de vi er glad i drikke så mye at det blir skummelt. Det er viktig å huske at det vi voksne opplever som god stemning, at vi klemmer litt lengre, snakker litt høyere og ler litt mer - kan gjøre et barn utrygt. For hvorfor er ikke mamma eller bestefar slik de pleier å være?

Hvert år spør Av-og-til, barn og ungdom hvordan de opplever voksnes alkoholbruk. På spørsmål om hvor mye som er greit, svarer de fleste null, ett eller maks to glass når de er sammen med dem. Derfor vil vi komme med noen råd, til alle som skal feire jul sammen med barn:

Drikk null, ett eller maks to glass når du er sammen med barn. Ha flest dager uten alkohol. Bli enige med andre voksne om hvordan dere skal håndtere alkohol når barn er til stede. Husk at barn påvirkes før du gjør det. Morgendagens planer blir hyggeligere for deg og barna når du er i god form. Vær bevisst på mengden alkohol du kjøper inn til julefeiringen, husk alkoholfrie alternativer.

Tar du med deg disse rådene, sikrer du en magisk julefeiring for både store og små. Vi ønsker dere alle en riktig god adventstid!

Alf Erik Andersen,

ordfører i Lindesnes kommune

Guro Torhildsdatter,

Av-og-til koordinator i Lindesnes kommune

Ragnhild Kaski,

generalsekretær i Av-og-til