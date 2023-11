Kommunestyret behandlet torsdag en sak om utvidelse av skjenkingen i Buen. Dette har tidligere kommunestyrer stemt over før. Miljøpartiet De Grønne har hele tiden hatt et stødig syn på at vi IKKE ønsker å utvide Buens muligheter til å servere alkohol andre steder enn de alt i dag gjør.

Kommunen har fram til nå hatt tydelige alkoholpolitiske retningslinjer med forbud mot at det skjenkes på steder hvor barn og unge samtidig utøver fritidsaktiviteter. Det er vanlig politikk i norske kommuner. Det er sunn fornuft.

I Buen finner vi kommunens kulturskole der barn i alle aldre er på mange flotte aktiviteter utover kvelden. De spiller instrumenter, synger, lager teater, lager kunst og danser.

Buen er også kommunens bibliotek. Biblioteket har såkalt «Meråpent» fram til klokken 22 hver dag. Da har innbyggerne fra de er 15 år full tilgang til å bruke biblioteket utenom den vanlige åpningstiden ved å bruke bibliotekkortet sitt og en kode.

Buen er også byens kinolokaler. Det er mange spennende og gøyale filmer med aldersgrense 10 og 12 år som starter rundt klokka 21. For noen uker siden kunne undertegnede se skrekk- og komediefilmen «There is something in the barn». Filmens aldersgrense var 12 år, og den begynte 21.30. Buen var full av spente barn på 12 år som skulle på kino og kose seg med norsk grøss på et tidspunkt man nå ønsker å åpne opp for servering av alkohol i foajeen der barna oppholdt seg. Denne helgen vises filmen «Hunger Games». Filmen starter klokka 20.15 og varer i 2 timer og 40 minutter. Aldersgrensen her er også 12 år.

Å ha alkoholservering i Foajeen etter klokken 18, og tro at det vil være problemfritt med tanke på om barn og unge vil bli berørt, er ikke realistisk.

Så kunne dette bare vært en voksens tanke om at vi skal skjerme barn og unge fra alkoholserveringen, men så har barn og unge i tillegg selv sagt tydelig ifra gjennom barne- og ungdomsrådet at de ikke ønsker servering av alkohol der de oppholder seg. De unge sier det er ubehagelig å se voksne som drikker på et område som skal være trygt for dem.

Et tilleggsmoment er så tilgjengeligheten av alkohol for de voksne. I dag er det servering av alkohol i den 60 m2 store baren ved siden av Klubbscenen, og dersom det ikke holder så ligger det i Mandal sentrum alkoholservering som perler på en snor i svært kort avstand rundt Buen kulturhus: Mandal Hotel vegg i vegg, Tidemands cafe rett over broen. Så har vi Smoi, Hr. redaktør!, Alfreds hjørne, Marnar Cafe, Kastellet og Piren for å nevne flere. De som ønsker alkohol har mange muligheter. Barn og unge burde få ha et fristed uten alkoholservering.

Dette burde alle kommunestyrets representanter ha tatt inn over seg. Det skjedde dessverre ikke. Flertallet i kommunestyret gikk inn for å åpne opp for alkoholservering i foajeen i Buen. Om det blir en «prøveordning» gjenstår å se…

Elisabeth Lindland

Lindesnes MDG