Leserinnlegg

Denne uken opplevde jeg noe som gjorde meg rasende, og det skal mye til å gjøre meg det. Nå vil jeg be samtlige foreldre, om man er foreldre til tenåringer eller mindre barn, om å ta en prat med deres avkom om behandling av levende vesen.

Her på Sånum har vi en bro som heter Bankebroa, man må kjøre over den for å komme fra sentrum av Mandal og over til Sånum. På denne broa har det de siste dagene kommet opp et svanepar som ikke har gjort noe galt, de bare går og ligger i gresset, og spiser. I dag, da jeg kom over broa med bil, sto det først en gjeng med fire gutter, som sto og slo etter svanene med greiner, klarte til og med å jage den ene svanen ut i veibanen så den skapte en farlig trafikksituasjon. Jeg ble skikkelig sint over at de kan behandle levende vesen på det viset, så jeg stoppet og snakket til dem, og fikk jagd guttene hjem.

Så kjørte jeg litt videre så jeg kunne stoppe og gå tilbake med litt brød, slik at jeg kunne få lokket svanene vekk fra veien. Tror dere ikke at det var kommet til noen nye gutter som sto og prøvde å skremme svanene. Jeg ble forbannet og jagde dem også.

Folk klager på at svaner er så hissige, men det er søren meg ikke rart når dagens unger ikke har mer respekt for levende vesen enn som så. Skjønner og at folk er redde for svaner, men likevel behandler man ikke levende vesen på det viset. Så jeg ber dere foreldre om å lære ungene deres å ha respekt for levende vesen.

Torill Grønberg