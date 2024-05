Ventetiden for å få nytt og tilpasset høreapparat er for lang. Dette går hardt utover menneskers hverdag og mange opplever at det er selve livet som blir satt på vent. Av våre medlemmer i Agder sier 51 prosent at de har trukket seg tilbake fra ulike sammenhenger på grunn av sin hørselsutfordring.

«Jeg får dessverre ikke med meg noen ting, men jeg prøver å le når de andre ler», skriver Monrad på 92 år i et brev til oss i Hørselshemmedes Landsforbund.

Han trenger nye høreapparat for å kunne fungere, men fikk beskjed om å komme tilbake om fire år da han ba om time til oppfølging. En direkte absurd situasjon å stå i for en mann full av ressurser som tidligere har levd et sosialt og aktivt liv. Nå er han ensom og isolert fra omverdenen.

Monrad er dessverre ikke alene. Over hele landet ser vi lange køer. Noen steder opp mot ett år, andre steder enda lenger.

Dette angår oss alle. Én million nordmenn har en hørselsutfordring. Vi er 300.000 som bruker høreapparat. Ettersom Norge har en aldrende befolkning, vil stadig flere få behov for hørselstekniske hjelpemidler. Det er flere grunner til at alarmen burde gå hos politikerne. Flere forskningsrapporter den siste tiden slår fast at ubehandlet hørselstap utgjør den største enkeltrisikofaktoren for å utvikle demens. Hørselsutfordringer er også en skjult årsak til andre plager, både fysisk i form av slitasje på skjelett, nakke og rygg og psykisk.

Når hørselen svikter, kan vi oppleve at vi føler oss utenfor og dum i sosiale settinger, merke stress og sorg over å ikke «henge med». Flere isolerer seg og trekker seg tilbake.

Ventetidene må ned. Helseminister Jan Christian Vestre har det overordnede ansvaret, og Stortinget er ansvarlig for å bevilge nødvendige ressurser. Vi trenger flere hender og friske midler for å kutte i ventetidene og få nødvendig kvalitet på tjenestene til oss med hørselsutfordringer. Og det haster

Lokallaget i Mandal er med på den landsomfattende HØT-aksjonen (Hvert-Ører-Teller). Hørselshemmedes Landsforbund HLF Mandal og Omegn har stand på Frivilligsentralen på Vigeland tirsdag 21. mai og på kontoret vårt på Spiggeren Næringspark onsdag 22. mai – begge dager fra kl. 12:00-16:00. Kom innom og ta en prat med våre frivillige.

Jan Inge Revheim, leder