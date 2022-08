I lørdagens avis skrev Trond I. Larsen at han lurer på hva som er vitsen med å sette inn både tre og fire dødsannonser på samme person på nettsidene til Lindesnes avis. Larsen mener det er unødvendig og litt respektløst av avisen. Det er synd at de samme dødsannonsene på nett av og til ligger ute mer enn én gang i oversikten vår. Det skyldes et problem med dagens IT-løsning. Vi jobber med det og håper det snart blir slik at hver dødsannonse kun vises én gang.

Siri Wichne Pedersen, ansvarlig redaktør i Lindesnes