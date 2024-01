Vi har lagt bak oss et hektisk år med mye usikkerhet. Krig i verden, høye strømpriser og høy rente gjør det vanskelig for mange, noe vi ser på matkøene og hører fra frivillige organisasjoner. Det går også hardt utover mange bransjer, der hotell- og restaurantbransjen ikke er noe unntak. Det skal på ingen måte være lett å starte noe, men for Mandal Hotel var åpningsåret 2019 et knallår der ingen tenkte på korona, krig, renter eller strømpriser.

Vi er helt avhengig av at vi er et samlet Lindesnes når gjester skal oppleve vår region. Vi må heie på hverandre og gjør hverandre gode. Utflyttede mandalitter er gode selgere for byen vår, for de er stolte av regionen og husker hva vi har å tilby. For selv om vi mandalitter mener Mandal er verdens navle, er det faktisk ikke tilfellet. Derfor jobber vi på Mandal Hotel hardt for å selge inn Mandal og Lindesnes som reisemål. Vi markedsfører vår region med flotte opphold for turister og tilrettelegger for konferanser for næringslivet. Det ser ut til å fungere, og bedrifter fra andre regioner kommer stadig tilbake.

Hotellet er i startfasen for vurdering og planlegging av bygg to og utvidelse. Når det er sagt, er det svært viktig at politikere og kommunen legger godt til rette for at private aktører skal kunne starte og utvikle noe i byen vår. Vi må jobbe sammen og for, ikke mot.

Høye kommunale avgifter og eiendomsskatt er utfordrende for å få regnskapet til å gå i pluss og å tørre å realisere nye ideer som krever risikokapital. Vi må vise investorer at vi har troen på byen, og det skal lønne seg å investere i vår region!

Jeg er klar for et nytt år, nemlig 2024! Jeg gleder meg til et år jeg både håper og tror byr på positivitet og lysere tider for både næringslivet og alle andre.

Lotte Fredriksen, medeier og daglig leder på Mandal Hotel