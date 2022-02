Debattinnlegg

Jeg viser til flere artikler i det siste om entreprenørfirmaet Bertelsen og Garpestad fra Egersund. De har meldt sin interesse for Sodevika/Natokaien. Planene de løselig har skissert for kommunen er i første rekke å sprenge området fullstendig flatt og selge steinmassene. Dette er noe de kan og er kjent for, så det vil de greie - hvis de skulle få tillatelse til en slik vandalismeplan i skjærgården. Hovedspørsmålet blir: hvorfor i all verden skulle de få en slik plan godkjent? Og hvorfor synes det å haste slik?

Kommune og statsforvalter er som alle vet særdeles påholden med å gi tillatelser til inngrep i strandsonen. Selv småtterier som for de fleste virker fornuftige har vansker for å gå gjennom. Da vil det fremstå som skrikende ufornuftig om en slik nedsprengnings og steinsalgsplan skulle gå gjennom. Det mangler IKKE tomter i nærheten som allerede er klargjort for industri og annen næringsvirksomhet. Derfor har Lindesnes kommune ikke behov for å få dette skjærgårdområdet rasert.

Vil Mandal/Lindesnes tjene noe som helst på det? I så fall – hvordan? Entreprenøren vil kunne gjøre forretning av steinsalget isolert sett. Et stort spørsmål er om man er villig til først å gjennomføre rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene om forbedring av vei med gang- og sykkelsti fra Brennevinsmyra til Kilen? Området har heller ikke vann og avløp. Dette vil også kreve investeringer - hvis det skal brukes til noe som helst etter at steinsalget er gjort. Er det Bertelsen og Garpestad som skal stå for disse investeringene? Er det Bertelsen og Garpestad som skal investere i nye kaiområder og 200 meter tørrdokk? Selv steinsalget vil neppe forsvare slike investeringer – og som det heller ikke er behov for.

Politikere og administrasjon i Lindesnes kommune MÅ grave mye mer i disse luftige planene. I tillegg til de potensielle naturødeleggelsene har de også en moralsk og juridisk plikt til å se på de negative utslag dette kan gi for nærliggende bolig og hytteeiere. Det må statsforvalteren også.

Å påføre andre folk totalt unødige tap av eiendommers bruks- og pengeverdi er IKKE noe som skal tas lett på. Stopp dette før prestisjen gjør det vanskelig.

Av Knut H. Riple – Hytteeier i nærområdet