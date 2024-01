Det har i de siste dagene kommet mange innlegg og kommentarer i forbindelse med at Konservativt vurderer å snu i Sodevigasaken. Det er helt naturlig, og en overraskende nyhet.

Jeg pleier ikke å skrive mange innlegg i avisen, eller på sosiale medier. Men når det i innlegget til Pedersen (H) i avisen lørdag nevnes mitt navn i forbindelse med denne saken, og til og med sammenligner det at jeg snudde i saken, med at Håland (K) vurderer å snu, krever det en reaksjon. Det samme gjorde Åvik (Ap) i en kommentar på Facebook.

Først en liten korrigering. Jeg har vært i politikken siden 1999, ikke 2007.

Jeg var i gruppemøte før førstegangsbehandling 28.03.23 enig i at planen skulle legges ut på høring. Gav uttrykk for at jeg ikke hadde bestemt meg, men sannsynligvis ville gå for planen. Jeg ville se hva som kom inn i forbindelse med høringen. Jeg hadde da kun lest saksfremstillingen fra saksbehandler, som var positiv.

En sen kveld i mai, tror det var etter et kommunestyremøte, spurte Pedersen meg i forbifarten hva jeg tenkte om Sodeviga. Jeg svarte da at jeg sannsynligvis ville gå for planen, men jeg ville lese planen grundig før jeg tok en avgjørelse.

Og det var akkurat det jeg gjorde. Jo mer jeg leste gjennom planbeskrivelse, fagrapporter og høringsinnspill, jo mer sikker ble jeg på at dette blir helt feil!

Det som både Pedersen og Åvik glatt hopper over i denne sammenligningen, er at det i mellomtiden har vært valg, med tilhørende valgkamp! Og hva har Håland og Konservativt vært tydelige på her?

Deres valgprogram seier: «Konservativt går inn for vern av verdifullt kystlandskap, og sier NEI til utbygging av Sodeviga».

Man må forvente at Konservativt har satt seg grundig inn i saken i forkant av valgkampen. Hvis ikke vil det være oppsiktsvekkende. De var også aktive i sosiale medier. Der var de like tydelige.

I tillegg til dette har ikke jeg sett et eneste argument fra Konservativt på selve planen, på hvorfor de eventuelt snur. Det jeg har sett går på økonomi, og utfordring med denne på grunn av Helsehuset. Deres fremstilling av dette er tilbakevist grundig av folk som har god greie på økonomi.

En slik sammenligning reagerer jeg sterkt på. Det er å dra debatten ned på et nivå som jeg håper vi holder oss for gode til.

John Kittelstad, KrF