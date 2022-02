Debattinnlegg

Visste du at nesten hver femte lærer i skolen faktisk ikke er utdannet lærer? De mangler lærerutdanning, men kalles likevel for lærere.

Lærerne er blant de viktigste personene i elevenes liv. Alle elever fortjener gode lærere. Lærerkrisen rammer nå tusenvis av barn og unge hver eneste dag, de får ikke den undervisning og oppfølging de har krav på. Totalt i både offentlige og private skoler, både grunnskole og VGO blir 16.388 årsverk eller et av fem lærerårsverk (18,2 prosent) utført av «lærere» som mangler lærerutdanning. Nesten hvert femte årsverk i grunnskolen blir utført av «lærere» uten godkjent lærerutdanning, ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

I Lindesnes kommune blir 36 årsverk av 279 lærerårsverk i grunnskolen utført av «lærere» uten godkjent lærerutdanning, det vil si 12 prosent.

Elevene rammes når de ikke har lærere med godkjent lærerutdanning. Særlig hardt rammes barn og unge som ikke har foresatte som kan bidra med god oppfølging og hjelp til lekser hjemme. Elevene trenger å bli sett og de trenger faglige utfordringer tilpasset sitt nivå. En lærer må kunne se hele mennesket, forstå hvordan små og store elver tenker, lærer, utvikler seg – og de må ha kunnskap om hva som skal til for at elevene mestrer og får en god faglig utvikling.

Lærertittelen er ikke en beskyttet tittel, slik som mange andre profesjoner som sykepleier, lege, advokat mm. Alle kan kalle seg lærer hvis de er ansatt i lærerstillinger. Når skolene ikke får tak i lærere med lærerutdanning, fyller de stillingene med «lærere» uten godkjent utdanning.

I 2020 ble neste 8,4 millioner undervisningstimer i grunnskolen utført av ansatte uten lærerutdanning.

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal er tydelig på at noe må gjøres for å øke rekrutteringen til læreryrket. Lærermangel kan for enkelte elever få store og alvorlige konsekvenser. Hva risikerer elevene når lesevansker ikke oppdages, når mobbing ikke blir fanget opp – eller når de får karakterer av noen som ikke har lært hvordan dette og mye annet skal gjøres? Lærerkrisen kan bli kostbar, og konsekvensene for enkeltelever kan bli store og alvorlige.

Kjære politikere, dere må ta lærermangelen på alvor. Mange lærere har det siste året signalisert at de ønsker å gå av med pensjon så fort de har mulighet, eller at de ser seg om etter annet arbeid. Hvorfor har ikke lokale og nasjonale politikere større ambisjoner for elevene og vår fremtid?

Utdanningsforbundet Lindesnes gjennomfører en gang i året en undersøkelse over to uker hvor vi ser på fravær og hvor mange timer som erstattes av en lærer med godkjent lærerutdanning. I 2021 var det i uke 9 og 10 et fravær på 920,75 timer. 349,75 timer ble utført av «lærere» uten godkjent utdanning. 74,75 timer var uten vikar eller timene ble slått sammen med en annen klasse og 113,75 delingstimer/ styrking / to lærer falt bort. Dette er spesialundervisning/ timer for å styrke elever som trenger ekstra oppfølging.

Utdanningsforbundet utfordrer foreldre og besteforeldre til å følge med. Har ditt barn eller barnebarn en lærer med godkjent lærerutdanning? Det er viktig for ditt barn!

Med vennlig hilsen

Anita Tronstad, lokallagsleder Utdanningsforbundet Lindesnes