Lindesnes SV mener at kommunen skulle hatt på plass et bedre tilbud til førsteklassingene før SFO-start denne høsten, skriver Eva Hinlo og Morten Ekeland i dette innlegget.

Debattinnlegg

I disse dager starter skolefritidsordningen (SFO) opp rundt om i hele landet etter sommerferien. SV er stolt over å ha bidratt til at førsteklassingene denne høsten får 12 timer per uke gratis SFO, og at ordningene med å gi flere barn friplass er styrket. Det hjelper mange småbarnsfamilier i en tid med store utgifter, og flere små barn får mulighet til et trygt sted å være før og etter skole.

I Hurdalsplattformen satte den sittende regjeringen seg som mål å innføre gratis SFO til alle landets 1.-4. klassinger i løpet av denne regjeringsperioden. Oppstart av et gratistilbud til førsteklassingene allerede denne høsten er et resultat av regjeringens budsjettforlik med SV.

Intensjonen med å gi førsteklassingene 12 timer gratis SFO per uke var å gi alle barn mulighet til å delta i SFOs kjernetid, dvs. tiden etter skoleslutt. Tilbudet skulle gjelde på alle SFOs åpningsdager, også i skolens ferie- og fridager. Sannsynligvis ville dette kunne ha dekket mange barn og foresattes behov – og således gitt mange førsteklassinger mulighet til å delta på SFO hele uka helt gratis.

Kommunene ble denne høsten gitt anledning til å organisere tilbudet ut fra sine lokale forutsetninger. Lindesnes kommune valgte å gi førsteklassingene et tilbud om to dager i uka gratis på SFO. Denne organiseringen begrunnes med korte tidsfrister og nødvendigheten av vedtektsendringer.

Hvor mange barn i kommunen kan nyttegjøre seg de 12 gratis-timene på to dager? Prisen på en SFO-plass blir selvsagt billigere med to gratis dager, men timene burde vært fordelt på alle de dagene SFO holder åpent.

Lindesnes SV mener at kommunen skulle hatt på plass et bedre tilbud til førsteklassingene før SFO-start denne høsten, slik andre kommuner har fått til. De endelige retningslinjene fra departementet kom rett nok ikke før i juni, men i departementets forarbeid og kommunikasjon med kommunene har intensjonen med ordningen vært klar.

Vi ønsker alle barn og unge en riktig god SFO- og skolestart. VI forventer at SFO-saken raskt kommer opp til politisk behandling - slik at vi snarest mulig kan få på plass et SFO-tilbud til førsteklassingene i vår kommune, som er bedre tilpasset det enkelte barns og foresattes ønsker og behov.

For Lindesnes SV

Eva Hinlo, gruppeleder

Morten Ekeland, lokallagsleder