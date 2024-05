27. mai faller dommen om Hussen får bli i Norge og Mandal. Hussen er en av flere lengeværende flyktninger i landet vårt, som i disse dager får sin oppholdstillatelse trukket tilbake – fordi deres asylgrunnlag har blitt trukket i tvil.

Hussen anla sak mot Utlendingsdirektoratets (UNE) vurderinger og vedtak. I mars måned ble han uttransportert til Uganda, et land han ikke har noen tilknytning til. Her lever han igjen som flyktning. Han fikk ikke være her til saken var avgjort!

Vår venn kom til Mandal for ti år siden fra Kongo – et land preget av stor intern konflikt og krig mellom ulike grupper. Familien ble splittet og mistet kontakt, og en sønn finner han ikke igjen. Veien til frihet og Norge gikk gjennom Uganda, og med falske papirer kom han seg til Schengen-området. I Norge har han alltid oppgitt sin kongolesiske identitet.

Vi opplever at Hussen straffes hardt. Som lengeværende flyktning har han utdannet seg og var i fast jobb på Nøsted. Han var aktiv i frivillige organisasjoner, hjalp andre flyktninger og hadde fått en god vennekrets. Når han ikke kan være i landet mens saken pågår, mister han også mulighet til nødvendig inntekt for å dekke saksomkostninger.

Hussen er 48 år. Han har snart bodd 12 år i landet uten at noen kan påvise at han har gjort noe galt. Han har innrettet seg og blitt en lojal borger som bidrar i samfunnet. Hans eneste ønske er å arbeide og leve i fred i Mandal – som deg og meg. Forholdsmessigheten i myndighetenes beslutninger synes vi er urimelige.

Denne saken opprører oss, men er ikke enestående i Norge. Mange lengeværende flyktninger har ikke økonomi til å få prøvd sin sak for en domstol. Hussens sak kan bidra til at vi får en mer rettferdig behandling av lengeværende flyktninger i Norge. Hussen er vår venn og vår sak i Lindesnes. Gå inn på Spleis.no og les mer om saken. Hjelp oss å hjelpe Hussen tilbake til Mandal!

Støttegruppa for Hussen, Brede Pedersen, Bjørge Reiersen, Jorunn Kige, Eva Hinlo og Torborg Bækholt