Dere har lykkes nesten 100 prosent i deres anstrengelser for å demonisere Israel og all verdens jøder. Dere har løyet og forvrengt. Dere har ensidig forherliget en terrororganisasjon og fordømt et blomstrende demokrati.

Som bare ett eksempel kan nevnes at Sissel Wold på NRK 20. mai fremholdt den utdaterte påstanden at det er over 33.000 drepte i Gaza, enda FN for flere dager siden har uttalt at tallet er det halve. Når NRK berører konflikten og krigen er det konsekvent Hamas-sympatisører og venstreradikale som kommer til ordet. Andre sider av saken blir ignorert.

Et annet eksempel er israelsvennenes støttemarkering foran Stortinget 12. mai, der det deltok 700 fra store deler av landet. De ble forsøkt forstyrret på det groveste av Hamas-tilhengere. På veien bort til Stortinget måtte vi gjemme israelflagget, fordi det kunne virke provoserende og være farlig!

Dette blei aldri nevnt i media.

NRK og media har fått store deler av den norske befolkning til å hate et land fordi innbyggerne fortvilet kjemper mot en enorm overmakt som har lovet å drepe dem alle. En av Hamas øverste ledere, Ghazi Hamad, har sagt på den libanesiske TV-kanalen LBCI at «Vi vil gjenta massakrer som den 7. oktober igjen og igjen til Israel er utslettet.»

Det er dette som er folkemord! Å forsvare sin eksistens mot utslettelse er ikke folkemord! Når skal den fjerde statsmakt slutte å mate folket med løgnpropaganda? Når skal den begynne å gi oss sann og balansert opplysning?

Ved sin dekning av forrige helgs musikkfestival, avslørte media til fulle sitt grimme ansikt.

Fri og bevare oss!

Eli Anne Sjølingstad

Konservativt Lindesnes