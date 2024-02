Den siste tiden ha vi alle i beste sendetid fått ta del i hvordan landet og naturen vår raseres bit for bit i et rasende tempo. I Lindesnes trenger vi ikke gå lenger enn til Sodevika – hvor 15 millioner tonn stein skal sprenges ut, og et areal tilsvarende 45 fotballbaner skal planeres – til noe som vi ikke vet hva skal brukes til!

Allerede i dag kjenner vi på støyen, støvet og forurensningen fra virksomheter i Strømsvika/Jåbekk/Brennevinsmyra – og TT-Anleggs steinknuseri på tømmerkaia!

Vi anerkjenner at næringsvirksomhet må vi ha i kommunen vår, og at vi må ofre noe for det. Men planen for Sodevika og Homsvika er et overgrep overfor mennesker og natur – og har ingen konkrete planer for bruk og samfunnsnytte.

Vår kommune har alle forutsetningen for å bli en av de beste naturkommunene i Norge. Da kan vi starte med å stoppe planene for nedsprenging av Sodevika – NÅ!

Lindesnes SV ber vår politikere 8. februar innstendig om å omgjøre vedtaket av 15. juni 2023 – og sørge for at den foreslåtte Sodevikaplanen aldri blir realisert!

Uttalelse vedtatt på Lindesnes SVs årsmøte 26.januar 2024.

Eva Hinlo,

Lokallagsleder