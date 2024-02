Vi mennesker er noen merkelige dyr.

Vi bekymrer oss for naturen, klimaet, livet på land og hav.

Vi plukker plast, vi stopper utslipp, vi renser tilgrisede sjøfugl, vi rødlister. Ja, vi gir opptil 10.000 i bot hvis du tar en rognhummer.

Vi oppretter landskapsvernområder.

Vi har et av dem noen meter fra Sodevika. Oksøy – Ryvingen landskapsvernområde strekker sin vernende hånd over vestre del av Skjernøy og store deler av Østre Havneholmen, som ligger like ved Sodevika.

På bunnen ved Havneholmen sitter hummermamma i sin hule med buken full av rogn for å frembringe nye generasjoner, akkurat som du og jeg.

Torskemamma har samme oppgave.

De vet ikke at 22 mandalspolitikere har gitt dem dødsdommen og at skytesjefen sitter på sitt kontor og verker etter å trykke på knappen.

Det haster. Tenk om noen av de skytegale skulle få øynene opp og ombestemme seg. Tenk om saken skulle bli tatt opp på nytt.

Ordføreren ønsket å samle troppene og få ro i salen.

Det får han ikke. Vi er mange som mener noe med det vi sier. Vi ser det som en plikt å ta vare på skaperverket.

Hva hjelper det å plukke søppel når vi sprenger vekk det skapte liv på havbunnen med sjokkbølger og forurensning.

Vi mennesker, også mandalitter, skal liksom være øverste ledd i skaperverket.

Vi som har mest intelligens!

Dere 22 som gikk inn for denne skytegalskapen hadde kanskje kommet til et annet resultat hvis dere var utstyrt med kunstig intelligens?

Ja, ja vi får fortsette å plukke plast og tro på det vi gjør selv om det er vanskelig.

HUSK: Det koster 10.000 å ta en rognhummer, men ingenting å utrydde en hel generasjon!

Bruk dynamitt!

Thor Ivar Hansen