Snitch er allerede en stor utfordring blant unge i dag. Jeg har barn på 8 år og 10 år som vet hva dette begrepet er, kanskje jeg var naiv at dette kunne være et problem.

Vi som foreldre, foresatte, omsorgspersoner, rollemodeller etc. har et samfunnsansvar om å oppdra vår neste generasjon. Barn skal vokse opp i en kultur der man er seg selv, hvor man kan ytre seg om urett man opplever eller observerer. «Snitch» er et begrep som må bort i den allmenne talen blant barn, det er en ukultur!

Forebygge, forebygge, forebygge. Godt initiativ at lokalsamfunnet, skoler, nærmiljø og ungdommene får denne undervisningen og bevisstgjøres hva som «trender» blant unge. Men jobben er ikke gjort av en enkelt undervisning, det må vises fra politikere at de mener alvor når unge i dag stadig møter vanskeligere ungdomstid, tidlig innsats, informasjon om hva som rører selge i barn og unges miljøer og forebygging er fasit her.

Vi starter allerede i barnehagen med dette, kanskje flere bør se på hvordan vi jobber i barnehagen med generell atferd, grensesetting, omsorg og en kultur hvor det er lov og viktig å si ifra. Sier ikke at skolene ikke gjør det, fordi jeg tror de gjør det. Men skolen i dag er bygget opp slik at alle elever skal tilpasse seg flertallet, og det må være sånn fordi det er for lav grunnbemanning!

Flere lærere, miljøarbeidere og ressurser i skolen og barnehagen vil redusere antall barn som møter psykiske problemer allerede som barn/ungdom. Hadde man hatt flere ressurser med sterk sosial kompetanse i et klasserom/barnehagen, kunne elevene lettere tilpasset seg en normal hverdag på skolen/barnehagen, uten å måtte føle på et kjipt selvbilde fordi de ikke mestrer og til slutt kreve så mye tilrettelegging at de ikke fungerer i arbeidslivet.

