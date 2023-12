Under overskriften «Vil se etter de store pengene i budsjettkutt» i Lindesnes avis lørdag 2. desember leser jeg at du uttaler følgende: «Når vi snakker om dårlig økonomi, strikking og julegrøt, diskuterer lærerne dette mens de sitter på lærerrommet og har fullt betalt for lunsjpausen». Sitatet er fra torsdagens møte i formannskapet.

I lærerens sentralt inngåtte arbeidsavtale, SFS 2213 står det at «Lærerne spiser og har nødvendig pausetid innenfor planfestet arbeidstid». Så her har ikke kommunen noen mulighet til å inngå andre avtaler med lærerne.

Paul Storholt, du er velkommen til å ta deg en tur opp til Øyslebø barneskole i vår «betalte lunsjpause» som er fra 11.50–12.20. Er du heldig, så treffer du kanskje på noen på personalrommet i den «betalte lunsjpausen». Jeg har selv flere ganger i høst kommet inn på personalrommet i langfri og funnet det tomt. Det er ikke det at vi har et dårlig arbeidsmiljø og ikke vil treffe våre kollegaer. Vi har det riktig så trivelig sammen, når vi bare har tid. Men hvor er da alle mine kollegaer? Noen har ansvaret for å følge enkeltelever som trenger det av medisinske årsaker. Andre følger med på elever for å sikre at de har et trygt og godt skolemiljø. En må kanskje finne et plaster og trøste en elev som har slått seg. En annen må ha en samtale med en elev, mens en tredje benytter pausen til å ta en nødvendig telefon hjem til foresatte. Den siste ledige kommer kanskje litt senere, men må først bære ut matsøpla fra klasserommet.

Den 18. desember trenger du ikke komme, for da er jeg opptatt. Jeg skal spise julegrøt sammen med mine elever. Elevene var heldige som fikk lov til å fortsette med denne tradisjonen. Kanskje ikke så rart at det er nettopp julegrøten som kommer på agendaen når vi diskuterer innsparinger i skolen. Det er det eneste som står igjen å kutte etter at dere politikere har skjært ned på skolebudsjettet i flere år. Vil du se etter de store pengene i budsjettkutt, må du se på andre steder enn i skolebudsjettet.

Sigmund Tveiten,

lærer Øyslebø skole