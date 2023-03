«Watergate» 50 år

– Dette var altså i 1973, vi kan derfor i år feire femtiårsjubileum! Og jubilanten har jammen holdt seg godt, i alle disse årene har karakteregenskapen ligget fast: hver gang det regner, eller snø og is smelter, ligger her store vanndammer som en utfordring for de gående, skriver Gustav Reiersen i dette debattinnlegget.