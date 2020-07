Klatreglede og respekt

Vis mer

"Men kan det tenkes at barnslig glede ikke ville utgjøre store sjenansen for dem som etter hvert ble vant til å takle høye bølger, storm, tyske torpedoer og Heinkel bombefly" kan man lese i lederen i Lindesnes i torsdagsnummer.

NETTOPP! Som pensjonert sjømann har jeg vanskelig for å tro at verken foreldre eller ungene bevisst ville vise disrespekt for våre krigsseilere. Velger å tro de var i uvitende ferie modus, slik jeg oppfatter det. At denne saken skulle få slike dimensjoner er nesten ufattelig. Slik jeg kjenner sjøfolk, deriblant en del krigsseilere, tror jeg neppe de hadde reagert slik avisen fremstiller, men heller gledet seg over friske og flotte unger. Var det ikke det de seilte for i sin tid? Respekten for krigsseilerne sitter dypt i oss alle, og det flotte monumentet skal ikke klatres i, men jeg tror mange hadde betakket seg for oppstyret avisen bringer til torgs.

John Aug. Knudsen

Pensjonert sjøkaptein