Sjøbodvik brygge

Nye Lindesnes kommune synes å ha arvet et dårlig rykte fra gamle Mandal kommune ved å ikke lytte til eldre, uføre og HC-brukere som har problemer når de skal i og opp av småbåter fra nye Sjøbodvik brygge. Disse brukerne er nå avhengig av sterke medhjelpere for bruk av båt.

Den gamle brygga hadde tilfredsstillende utforming for en grei adkomst også for disse gruppene.

Da nybrygga skulle utformes og bygges, vedtok kommunestyret at brygga skulle få en bedre styrke for å ivareta næringsvirksomheter samtidig som den skulle bli «en kopi» av den gamle brygga for å ivareta de menneskelige brukerne.

Slik ble imidlertid ikke den nye brygga utformet eller bygd. Nå ligger den der til dels også som en dårlig utformet næringsbrygge som langt fra samsvarer med kommunens vedtak og regler, krav og lover for universell utforming.

Flere henvendelser til Mandal kommune fra brukerinteresser som fikk problemer med den nye brygga, førte ikke fram.

Saken er også tidligere belyst i Lindesnes Avis.

Undertegnede hadde imidlertid et godt forventet håp om at nye Lindesnes kommune kunne ta tak i saken på nytt og gjøre små forbedringer for brukere som nå har problemer på brygga.

Etter å hatt et par hyggelige samtaler med ordfører Even Tronstad Sagebakken om problemet i vinter, håpte jeg at arbeidene kunne vært utført nå før sommeren 2020.

Så inntil Lindesnes kommune innser at de som kommune også har et krav om universell utforming, har jeg som følge av å ha familiemedlemmer som er avhengige av rullestol når de skal på hytta på Hille, måttet lære meg å ta tidevannstabellen i bruk.

Det er lettere å komme ned i og opp fra en 16 fots båt når vannet står høyt på flo. Men som kjent har vi flo sjø bare to ganger i døgnet, så da blir liksom ikke dette en fullgod «universell» ordning vi brukere med ekstra behov slår oss helt til ro med.

For disse brukergruppene er dagens stiger et mer eller mindre ubrukelig hjelpemiddel. Det er få av disse som kan bruke en stige eller leider når de skal opp eller ned et steg. Ett litt dypere trinn ville langt på vei vært en hjelpende, om ikke fullgod universell løsning.

Vi snakker altså om svært små midler for å få til en bedring. Så kanskje er saken for liten og billig til at politikerne skal ta brygga opp til ny behandling.

Så får vi tro at det skyldes koronaen at ingenting skjer foreløpig på brygga i Sjøbodvik i år.

De nye politikerne fra gamle Marnardal og gamle Lindesnes kommuner bør ikke godta å videreføre den dårlige behandlingen som gamle Mandal kommune viste enkelte brukergrupper av Sjøbodvik brygge.

Den gamle kjensgjerningen om at å være ung, rik og å ha god helse er bedre enn å være gammel, fattig og syk bør ikke forsterkes med at vi dropper universell utforming da det ikke gjelder så mange.

Sommerhilsen fra Steinar Fuglestveit