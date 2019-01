«For å se mulighetene, må du løfte hodet når du står i drit til halsen»

Dette var budskapet / refsen og rådet som nytilsatt virksomhetsleder for oppvekst, Terje Litland i Nye Lyngdal, tok som sluttappell i sitt innlegg på folkemøtet på Byremo onsdag 23. jan.

Påtroppende kommunedirektør, Kjell Olav Hæåk, introduserte i sin innledning på humoristisk vis at to virksomhetsledere skulle få to minutter hver til å presentere sine virkefelt, men at den ene nok kom til å benytte to minutter og ti sekunder.

Dersom det var kjent for Hæåk at Litland ville benytte de siste ti sekundene til å si det som han ikke hadde tenkt å si, men som han sa han følte han måtte få sagt, ja da har vi virkelig en dårlig start på et kommunalt ekteskap.

Litland startet sitt innlegg med å uttrykke viktigheten av å gi barn og unge like muligheter i hele kommunen. Han understrekte at han ville jobbe for barns beste i barnehager og skoler. Dette håper, tror og stoler vi virkelig på. Men da han avsluttet de siste 10 sekundene med det sleivsparket som står i overskriften, var det flere av de frammøtte som følte seg direkte indignert.

Det er da ganske uhørt og nærmest vulgært når en administrativ tilsatt på sitt første folkemøte etter ansettelsen setter folk i Audnedal, som han skal tjene, på plass med denne forslitte metaforen.

En tilhører eller en politisk folkevalgt kunne tillatt seg en slik verbal refsing, men ikke en kommunalt ansatt i administrasjonen som skal tjene folket.

Tilsvarende folkemøte ble avholdt i Lyngdal torsdag 24. januar.

Derfor forventet vi en lik verbal bruk overfor Lyngdølene, da en jo bør være opptatt av lik behandling av folket i nye Lyngdal.

Etter innhentet informasjon fra dette møtet, kan det tyde på at administrasjonen ikke anser at Lyngdølene står i drit til halsen, da dette ikke ble nevnt med ett ord der.

Mens jeg har ordet tar jeg også med den humoristiske kommentaren fra ordfører Jan Kristensen der han beklaget at Audnedal ikke ville ta i mot Lyngdalskua som bryllupsgave fra brudgommen.

Jeg føler for så vidt med deg, Jan, da dette nok nærmest var en form for morgengave til brura, men som hun nektet å ta imot etter ei stri natt.

Det du imidlertid kunne takket frammøtte for var medgiften / folkegaven som du og Lyngdal får fra Audnedal på 84.000.000,- friske kroner.

Begge folkemøtene var svært dårlig besøkt. Av ca 40 frammøtte var halvparten politikere og arbeidstakere i administrasjonen. Hadde møtet blitt bedre annonsert ville salen vært fylt på Byremo. Kommunen burde i en så viktig sak sende et flygeblad i postkassa eller i det minste benyttet sin egen info-avis som blir lagt ut på butikkene hver måned om de ønsket folk til stede på folkemøtet.

Steinar Fuglestveit