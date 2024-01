Etter avtale med Konservativt Lindesnes så flytter B&G Stein AS firmaadressen til Lindesnes kommune. B&G Stein er selskapet i Berthelsen & Garpestad-konsernet som skal omsette stein fra opparbeidelse av næringsområder i Norge.

Ingen firma tjener penger før jobben er i gang, men vi kan forvente at dette selskapet genererer skatteinntekter på pluss 50 millioner. Dette selskapet vil også ha over 50 medarbeidere i Sodevika, som også genererer innkomst til Lindesnes kommune.

Morselskapet til B&G Stein er blant annet kjent for Go Green og for å ansette mennesker som har levd i utenforskap.

Etter at kommunestyret vedtok å bygge helsehus til én milliard kroner oppsto en «gamechanger». Denne milliarden kommer i tillegg til allerede opparbeidet gjeld på 1,7 milliarder, og det blir altså totalt 2,7 milliarder.

Hvis ikke en eller en annen politiker kommer med en kjempegod idé til å skåne innbyggerne for avgiftsøkninger fremover, ser vi oss tvungne til å la kommunen hente midler fra Sodevika.

Det er allerede en politikerskapt dyrtid i Norge. I Lindesnes kommune ble blant annet kommunale avgifter økt med 2300 kroner 2023 og det blir samme økning i 2024.

Som politikere er vår jobb å bygge utvikle og styrke lokalsamfunnet. Ja eller nei til å etterleve vedtatt reguleringsplan i Sodevika/Homsvika avgjøres i kommunestyret 8. februar.

Oddbjørn Håland,

Konservativt