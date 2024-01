De siste dagers debatt i avisen har overrasket oss. Flere stemmer fra posisjonen tar til orde for den brennende nødvendigheten av flere arbeidsplasser og skatteinntekter til kommunen. Noen gikk til og med så langt at de prøvde egenhendig å redde budsjettet sitt med tilflytting av bedrifter med null i inntekt. Og null i skatt til kommunen, basert på statlige skatteregler, men..

«Sodevika må sprenges flatt for å gi arbeidsplasser til kommunen», sies det. Så mange som 1200–1500 har vært nevnt flere ganger, uten å kunne vise til konkrete bedrifter som ønsker å etablere seg der om 10 til 15 år når området er nedsprengt. Minner også om at Hausvika snart er ferdig nedsprengt, uten at sjønære industrier står i kø for å etablere seg der. Hovedargumentet for at også Lindesnes må sprenge ned skjærgården slik de har gjort i Lyngdal, er nettopp dette tilsynelatende skrikende behovet for skatteinntekter til kommunen.

Dette naturinngrepet skal finansiere en økende andel mennesker som står utenfor arbeidslivet, nytt helsehus, oppvekstsektoren, kultur, med mer.

Vi har den siste tiden også hørt fra både revisorer, professorer og andre eksperter, at skattepengene ikke kommer fra hvor selve bedriften er plassert, men hvor de ansatte i selve bedriften er registrert som boende.

Derfor er det merkelig å lese at boplikten skal vekk ved første anledning. Boplikten som sørger for faktiske skatteinntekter til kommunen i form av fastboende.

Fastboende som, ikke bare bidrar økonomisk i form av skatter og avgifter, men også gjennom frivillig arbeid og dugnader. Boplikten som sørger for at butikkene våre blir handlet i året rundt og ikke bare på sommerstid. Boplikten, som passer på at noen spiser på restaurantene våre året rundt. Denne skal altså bort.

I tillegg er boplikten viktig for et par andre grunner:

Størrelsen på overføringer fra stat til kommune er basert på hvor høyt innbyggertallet er. Mer enn en tredjedel av kommunens inntekter kommer fra slike overføringer.

Boplikten sikrer steder å bo til kommende generasjoner, med å forhindre at allerede godt etablerte personer sikrer seg enda flere hus

Boplikten støtter opp om lokale næringskjeder som Lindesnes Havhotell, Top Camp, Kjøbmandsgaarden med flere, ved å sørge for at boliger ikke blir brukt som utleie til ferieturister, og ellers står tomme

Forhindre døende sentrumsområder ved at butikker, serveringssteder og konsertarenaer blir brukt utenom høysesongen

Det skal bli interessant å høre hvordan posisjonen argumenterer for å fjerne den største økonomiske sikkerheten vi har i kommunen, og hvordan enkelte partier i posisjonen forsvarer motsetninger til valgprogrammet sitt der de skulle bruke boplikt for å sikre gode lokalsamfunn i hele kommunen.

Forslaget om å fjerne boplikt er en skummel tanke og vi i Venstre vil kjempe for levende lokalsamfunn i hele kommunen. Ja til lyset på og folk i husene!

For Lindesnes Venstre,

Randi Fredriksen

Asle Ydestad Tellefsen