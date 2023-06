Ut fra et demokratisk prinsipp, er dette svært problematisk

– Denne avgjørelsen er så til de grader inngripende og så vesentlig i Lindesnes kommune, at dette bør ‒ slik jeg ser det ‒ være et tema ved neste valgkamp, slik at alle blir hørt og vi får valgt inn de politikerne vi «fortjener», skriver Finn Olav R. Elde i dette debattinnlegget.