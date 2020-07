For mange blir drømmen om egne barn virkelighet

Åshild Bruun-Gundersen, Helsepolitisk talsperson (FrP) Vis mer Bjørn Inge Bergestuen

– I en del av verden der fruktbarheten går nedover, er det vår plikt å sørge for at medisinske fremskritt tas i bruk for å sørge for tryggere svangerskap, færre komplikasjoner og flere ønskede barn, skriver Åshild Bruun-Gundersen, Helsepolitisk talsperson (Frp), i dette debattinnlegget