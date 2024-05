Norske kommuner bruker stadig større summer på å leie inn vikarer til sykehjem og helsehus. De elleve største brukte over én milliard kroner i fjor, ifølge VG. Denne summen viser innleie av vikarer for sykepleiere, spesialsykepleiere, helsefagarbeidere, assistenter, og leger gjennom eksterne byråer.

En lege med spesialistutdanning sa opp jobben sin ved et sykehus i Finnmark, ifølge Klassekampen. Noen dager senere ble sykehuset nødt til å leie inn den samme legen fra et vikarbyrå. Som fast ansatt hadde han en årslønn på 1,5 millioner kroner. Nå som innleid lege fra et vikarbyrå koster den samme legen 4,5 millioner kroner.

I fjor hadde sykehuset et underskudd på cirka 55 millioner kroner, samme år brukte sykehuset over 60 millioner kroner på vikarer. Sykehusene bidrar til å utdanne spesialister som lar seg innleie gjennom vikarbyråer til tre ganger markedspris.

Lindesnes kommune bruker mellom 10 og 15 millioner årlig på vikarleie. Det må åpenbart regelendringer til for å få bukt med problemet. Man må heve budsjettene i helsevesenet, slik at de ansatte blir i stillingene sine og vi sparer penger. Pengene skal brukes til pasienter og ikke til utleiebyråer.

Jan Henrik Jensen