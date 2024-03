UNRWA er FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger i Midtøsten. Israel har anklaget tolv UNRWA-ansatte for å ha deltatt i 7. oktoberangrepet, og at ti prosent av alle UNRWA-ansatte samarbeider med Hamas.

Avisen The Guardian omtaler at anklagene kan være troverdige, men at de ikke kan bekreftes av uavhengige kilder. Israel har så langt ikke lagt fram noen etterretning som beviser beskyldningene mot UNRWA. En rekke vestlige land tror på Israels beskyldninger, som de altså ikke kan bevise, og har trukket sin økonomiske støtte til UNRWA.

Det har ført til stans av all hjelp til Gaza og Vestbredden som har resultert i hungersnød og flere dødsfall blant mindreårige barn i Gaza og Vestbredden. Det kan ikke fortsette slik. Barn dør som et resultat av Israels politiske og militære strategi.

Jan Herik Jensen