«NRK kartlegger nedbygging av miljø og natur ved kunstig intelligens» Dette var blant annet ett av temaene formidlet i Ekko P2 mandag morgen den åttende januar. Programmet – ved Rikke Ekkov – som gjør oss lyttere noe klokere.

At «koller og åser flatsprenges tilsvarende to fotballbaner – hver dag», er vanskelig å forestille seg, men det er fakta – ifølge deltaker i programmet Ekko. En ser jo selv at «nye veier» stjeler fra naturen, og store arealer sprenges for å gi plass til industri og hyttebygging – og ikke minst stjeles det nye natur i forbindelse med utbygging av havvind og bygging av vindmøller til lands. Men to fotballbaner – hver dag?

En kunne også høre at: «Luksusfellen kommunene har havnet i forbindelse med nedbygging av natur, får ordførere til å løpe løpsk med kredittkortet.» (Satt på spissen?)

Videre ble det hevdet at nåværende og forrige regjering hadde «vingeklippet Statsforvalteren, slik at denne ikke kunne komme med innsigelser overfor kommunene i forbindelse med nedbygging av natur.» (Hva?)

Og en kunne også høre i Ekko: «Det er 3000 arter som er rødlistet her i landet.» (Hjelp!)

Mandag kveld vistes programmet «Oppsynsmannen» på NRK 1. Og som Ekkov sa; så skulle oppsynsmannen (en komiker) «finne ut om han og alle andre skal bry seg om det er naturkrise i Norge.» Det er all grunn til å bry seg. Komikeren formidlet et skremmende alvor.

Men jeg spør meg: hva er det med vårt land som yter millionbeløp til bevaring av regnskogen i Brasil, og ødelegger egen natur ved å nedbygge – «to fotballbaner daglig?».

Gulla Lind