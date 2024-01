Takk til Lindesnes avis for å ha fokusert på arbeidsinkludering i flere artikler den siste tiden. For de som dessverre har havnet utenfor arbeidslivet og for oss som landsdel, er dette arbeidet nøkkelen til å lykkes som landsdel i årene fremover.

Demografien fremover viser som kjent at det blir flere utenfor arbeidsfør alder fremover, slik at alle bransjer vil slite med å få tak i kompetent arbeidskraft. Med det som bakteppe, kan man si at vi i Agder, som har et utenforskap på godt over 20 %, har en arbeidsreserve som ikke andre landsdeler har, så lykkes vi med arbeidsinkluderingen av denne gruppen, gir det nye muligheter for Agder.

Næringslivet i Lindesnes har, sammen med kommunen og det lokale NAV-kontoret, jobbet målrettet med arbeidsinkludering fra utenforskap de siste årene, tallene for utenforskap i vår kommune går riktig vei. Det viser at den jobben som Umoe, Edgards, GE, Karriere Agder, Fagopplæring Sør, NAV og kommunen med flere gjør, gir resultater. Nettverket jobber med forskjellige program for å ta folk inn i arbeidslivet uten kompetanse, for så å drive med målrettet, individuelt tilpasset opplæring for å sørge for at kandidaten får kompetanse tilpasset virksomhetens behov. Denne modellen har sørget for at flere titalls nye har fått en vei inn i arbeidslivet.

Det å anerkjenne at man som individ har forskjellige forutsetninger for å delta i arbeidslivet, men at det er bruk for, og en plass til alle, er nok den første anerkjennelsen vi må akseptere skal vi lykkes med arbeidsinkludering i dagens samfunn.

De bedrifter som skal lykkes i rekrutteringen de neste årene, må i mye større grad tilpasse seg arbeidstakerne enn omvendt. Ulikt er rettferdig er et godt ordtak i denne sammenhengen. Vi er alle gode på noe. Utfordringen for samfunnet er å utnytte den spisskompetansen og arbeidsevne til hvert enkelt individ, om de kan jobbe 120 % eller 20 %, så teller alle bidrag. Vi må se verdien og ikke begrensninger i hver enkelt arbeidstaker.

Samfunnet har mange virkemidler for arbeidsinkludering, men vi kan bli bedre på samhandling mellom aktørene. Arbeidssøkere med varierende bakgrunn og CV blir kjørt inn i arbeidsmarkedstiltak, og videre sendt inn til kvalifisering for arbeidslivet. Når man nesten er i mål, kan man oppleve at tiltaket slutter, eller at de ikke har det siste som skal til for å komme i mål. Dette sender kandidaten tilbake mot null, og man begynner nesten på nytt i neste tiltak med den reduksjonen i motivasjon som følger med dette. Her må vi bli enda bedre på å samarbeide på tvers av tiltak, slik at man kan sørge for at kandidatene kommer inn i arbeidslivet med minst mulig omveier.

Vi må fylle verktøykassa med verktøy som kan brukes for samhandling mellom ungdomsskolene, næringslivet og kommunen så tidlig i ungdomsskolen som mulig. Da vil vi sammen hjelper elevene å finne sin mestringsarena før motivasjonen er vekk. For de som trenger en mer praktisk hverdag, er ikke løsningen at de får tre år med teori på ungdomsskoletrinnet i påvente av videregående. Jo mer tid som blir brukt tidlig i løpet på ungdomsskolen for å identifisere gullet i hver enkelt elev, jo flere treffer rett vei videre og færre trenger omvei for å havne på sin hylle i arbeidslivet.

Nettverket bak Leida-prosjektet er utvidet fra et Lindenes til et Agder-prosjekt. Søknad om 20 millioner i prosjektmidler til å drive målrettet arbeidsinkludering i mange år fremover er sendt til kompetansefond i hele Agder, fylkeskommunen og Sparebankstiftelsen. Så nå det er bare å vente på positive svar, så kjører prosjekt SPLEISA ut fra perrongen fullastet med virkemidler for arbeidsinkludering.

Utfordringen er tatt, næringslivet i Agder er klar, kommunene er med, og andre viktige bidragsytere i alle kategorier er aktivert for dette. Og med videre god drahjelp fra Lindesnes avis og resten av Agders lokalaviser, kan dette bare bli bra!

Ansvarlige søkere bak prosjekt SPLEISA

Jens Kjos-Hanssen, leder Lindesnes industri og næringsforening

Jan Øyvind Åvik, hovedtillitsvalgt GE Healthcare AS, Lindesnes fabrikker