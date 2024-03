De 72 nye leilighetene på Orelunden ventes å stå ferdig høsten 2025 eller vinteren 2026. Hva venter oss da? Jo, en leilighet på 34 kvadratmeter med bad og toalett, men uten soverom. Vi må med andre ord sove i stua, og det blir heller ikke noe kjøkken. Det blir et kjøleskap på en meters høyde og to kokeplater på en benk.

Det er fint å vite at eldre blir tatt godt vare på i Lindesnes kommune. Det medfører at flere av oss har for mange og for store møbler og må da kjøpe nye og mindre møbler. Og mitt nyinnkjøpte hvitevareutstyr må selges med solid tap.

Vi har en praktfull gruppe med pleiere som gjør en formidabel jobb for oss, men de er for få, så man bruker mellom 10 og 15 millioner i året på vikarhjelp.

Når man bruker 1,3 milliarder kroner på dette oppskrytte prosjektet burde man bruke noen millioner på å betale for å få pleiere på plass. I tillegg er og blir Orelunden uten pleiere om natten. Så om noe skjer så må man trykke på alarmknappen for å tilkalle den mobile nattevakten som forhåpentligvis ikke er i Marnardal når uhellet skjer.

Jan Henrik Jensen,

beboer Orelunden omsorgssenter