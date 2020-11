Kommunens anskaffelsesstrategi

Mange reagerte etter at kommunen kun fikk ett tilbud på levering av dagligvarer til skoler og barnehager i Lindesnes-regionen. Vis mer Karoline Litland

– Offentlige innkjøp kan være et viktig bidrag til å opprettholde grunnlaget for arbeidsplasser, næringsutvikling og levende lokalsamfunn i alle deler av kommunen, skriver Per Goldmann Nilsen, leder i Lindesnes Senterparti.