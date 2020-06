Vi må skape mer, og inkludere flere i Agder

Vi har fått kontroll på smitten. Nå skal vi få fart på Agder igjen. Vi skal skape mer, og inkludere flere.

Vi må tilbake til 30-tallet for å finne tilsvarende situasjon i norsk økonomi. Flere hundre tusen står uten jobb, og bedriftene i privat sektor sliter. Selv om samfunnet nå gradvis åpnes igjen, må vi være ærlige om at det kan ta tid før norsk økonomi er skikkelig på bena igjen.

Denne krisen viser hvor enormt viktig privat sektor er. I årene fremover vil Agder trenge politikk som legger til rette for vekst og aktivitet i det lokale næringslivet.

Dette er ikke tiden for å blåse opp offentlig sektor. Jobbene som er tapt i privat sektor må også erstattes med jobber i privat sektor. Velferdssamfunnet vårt avhenger av lønnsomme bedrifter som går med overskudd, investerer i arbeidsplasser og betaler skatt. Slik finansierer vi alles velferd.

Som ett av flere tiltak for å motvirke arbeidsledigheten, foreslår regjeringen et tilskudd på 2,5 milliarder kroner til vedlikehold av kommunale bygg og anlegg. 139,7 millioner kroner av dette går til kommunene i Agder.

90 millioner til ENØK tiltak, ladepunkter, JATak, BIM-skanninger og digitalisering av eiendomsdrift. Tiltakene vil bli gjennomført på statens eiendommer over hele landet.

600 millioner til kommunale næringsfond. Pengene vil blant annet fordeles med bakgrunn i ledighetstallene som ble lagt frem 29.mai. Fylkesfordelingen vil bli klar raskt etter dette.

400 millioner kroner ekstra i skjønnstilskudd til kommunene, for å dekke utgifter til smittevern.

600 millioner som kompensasjon for tapte billettinntekter for kollektivtransporten. Fordeles ut fra andel av det anslåtte inntektstapet.

170 millioner til å øke lærlingtilskuddet.

Regjeringen bruker 3,7 milliarder kroner på en grønn omstillingspakke. Pengene er særlig rettet mot industrien. Det er gode nyheter for landsdelen vår.

Næringslivet på Sørlandet mener krisepenger fra regjeringen er «spot on» for Sørlandsk industri og kan bety noe for bl.a. batterifabrikk, hydrogensatsing og vindmøller til havs.

Lenge før koronapandemien traff oss, startet Høyre arbeidet med å ruste norsk økonomi for fremtiden. Vi har ikke bare vært rustet for krisetider – vi har også vært rustet for den dagen vi ikke lenger kan lene oss på oljeinntektene. Vi har sørget for en rekordsatsing på forskning, og senket skattene for dem som kan og vil skape verdier og arbeidsplasser. Vi har lagt til rette for økt næringsaktivitet som skal gi norsk økonomi flere ben å stå på.

Koronakrisen har kraftig fremskyndet behovet for et mer mangfoldig næringsliv i Norge. Høyre vil bruke denne muligheten til å lære, fornye oss og legge grunnlaget for grønn vekst som får utslippene ned og som tar Norge inn i fremtiden. Målet er og forblir et bærekraftig velferdssamfunn med muligheter for alle. Dette arbeidet er nå viktigere enn noen gang.

Veien ut av krisen handler om å skape flere jobber, og få flere permitterte tilbake i jobb. Å ha en jobb er verdifullt for oss alle, inkludert familiene og lokalsamfunnene i Agder.

Vår strategi er at dette skal skje gjennom omstilling, grønn vekst og økt kompetanse, kombinert med et skatte- og avgiftssystem som legger til rette for innovasjon og flere jobber.

Slik skal vi få fart på Norge igjen.

Ingunn Foss, stortingsrepresentant Agder Høyre