I år er det 1000 år siden kristendommen offisielt kom til landet vårt. Noen synes i dag å mene at det ikke var noe å rope hurra for.

Men tar vi for oss bare ett aspekt av hva kristendommen innførte, menneskeverdet, ser vi klart hva dette betydde. Slavehold var før helt godtatt. En slave var herrens eiendom. Han kunne misbrukes, mishandles og drepes uten at herren blei lastet for det. Menneskeofring var utbredt.

Uønskede barn blei satt ut i skogen til villdyrene. Kvinnene blei undertrykket og umyndiggjort.

1000 år tidligere hadde Jesus selv satt standarden for menneskeverdet: Alle er like verdifulle!

I dag holder samfunnet på med å riste av seg det kristne preget. Og se hva det fører til! Ingen er så blind som den som ikke vil se!

På sine ferder kom vikingene i kontakt med den nye troen. De blei tiltrukket av den.

På øya Moster blei så kristenretten satt i året 1024. De sa «Dette er opphavet til lovene våre, at vi skal bøye oss mot aust og be til Kvite Krist».

Langsomt kastet man vrak på de barbariske og nedverdigende skikkene. Folket blei løftet fra den mørke middelalder opp til lese og skrivekunst. kunnskap og respekt.

Her skal føyes inn at mange feil og menneskelige utslag har funnet sted. Men alt i alt kan det ikke bortforklares at det er kristendommen som har løftet landet vårt ut av hedenskapets mørke. Vi blei et kristent land med et korsmerket flagg.

I dag holder samfunnet på med å riste av seg det kristne preget. Og se hva det fører til! Ingen er så blind som den som ikke vil se!

Eli Anne Sjølingstad