Da er det litt merkelig at Vestbredden konsekvent omtales som et okkupert område. Hvordan kan noen okkupere et område fra seg selv?

Så er det sikkert mange som lurer på årsaken til dette?

Det er lett å skylde på Israel – som ble utsatt for et forferdelig terrorangrep 7. Oktober. Hva skal Israel gjøre da. Skal de bare la Hamas slippe unna med det – fordi de gjemmer seg blant sivile?

Her tror jeg folk må se litt på historien. De allierte sønderbombet Tyskland i slutten av andre verdenskrig. Det var den eneste måten å få slutt på krigen på. Det endte jo med at USA slapp atombomer over Japan. Det var det som skulle til for å ende andre verdenskrig. Hvis ikke hadde mange flere folkeliv gått tapt. Så kan du mene hva du vil om det.

Under San Remo avtalen ble jødene lovet herredømme over det Britiske protektoratet Palestina. Dette ble ratifisert av Folkeforbundet i 1922. Alle avtaler Folkeforbundet hadde gjort – ble også ratifisert av FN – da det ble dannet etter andre verdenskrig.

Palestina har aldri vært et land. De har ikke et eget språk – de har aldri eid noen landområder. De har ingen tradisjoner som tilhører en stat – de har ingen attributter som heller skulle tilsi det – og vil heller ikke ha det. Derfor vil de aldri klare det. Hvorfor er det så mange i Norge som er tilhengere at de skal få sin egen stat? Hamas og PLO har i sine chartre at de skal utrydde staten Israel. Du kan ikke forhandle med noen som skriftlig sier at de vil utrydde deg! Du kan ikke ha dialog en gang. En av medarbeiderne til Arafat uttalte en gang til en Nederlansk avis: «Det finnes ikke noe palestinsk folk. De er arabere. Dette er noe vi bruker som en brekkstang for å bli kvitt Israel».

Politikere i Norge skjønner ikke hva islam går ut på. Derfor havner de i forhandlingsfellen hver gang. Israel har blitt utsatt for bombeangrep fra Gaza mange tusen ganger. Så går araberne til terrorangrep mot Israel og dreper 1400 mennesker og tar gisler. Skal Israel bare sitte å se på dette?

Det bor rundt én million såkalte palestinere i Israel. Hvor mange jøder bor det i landene omkring?

Det vi ser på TV er lidende Palestinere. Det er et fryktelig skue. Men da må vi se realitetene i dette. Det er Hamas som ofrer Palestinere – så får Israel skylden!

Jeg mener at vi i Norge er historieløse og er for følelsesorientert i konflikten. Hva ville du ha gjort – hvis du var jøde og bodde i Israel – ville du bare la Hamas ha fortsatt?

Jeg mener at det er ubegripelig og trist – at så mange i Norge ikke forstår at – islamistbevegelsen – Hamas er årsaken til hele elendigheten i Gaza.

Informativ hilsen,

Petter Kvinlaug