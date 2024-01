Innledningsvis vil vi si at meningsinnlegget til Sonja Vicktoria Revheim i Lindesnes avis både var et velformulert og et velfortjent innlegg. Siden innlegget retter seg både mot politisk og administrativ ledelse i Lindesnes kommune har vi valgt å sende et samlet svar.

Enkelte av prosessene det skrives om har pågått over flere år, og det har vært en del uklarheter i påvente av politiske vedtak. Vi har forståelse for at dette skaper uro og utrygghet for beboere på Orelunden og beklager dette.

Mot slutten av 2023, ble det foretatt viktige politiske beslutninger. Vi vil forsøke å gi den informasjonen som foreligger nå. Med mål om å skape trygghet om at Lindesnes kommune legger opp til gode medvirkningsprosesser.

I kommunestyremøtet 7. desember 2023 besluttet et tverrpolitisk flertall å bygge et nytt omsorgssenter og helsehus på Orelunden, for alle innbyggere i Lindesnes kommune.

Før byggeprosjektet kan starte må Lindesnes kommune motta tilsagn om investeringstilskudd fra Husbanken. Søknaden ble sendt samme dag som Husbanken åpnet sin portal for nye søknader i januar i år. Rammetillatelse og igangsettingstillatelse fra planmyndigheten må også foreligge. Det inviteres også til informasjons- og dialogmøter for naboer. Når dette er på plass, vil totalentreprenør Skanska Norge AS sørge for oppstart av grunnarbeider på tomten.

Prosjektet skal bygges i to byggetrinn. Omsorgssenteret oppføres først, på ledig areal ved siden av Ljosheim (som skal bestå), og skal stå innflyttingsklart i januar 2026.

Tomten på Orelunden skal løftes til flomsikkert nivå for 1000 års flom i henhold til reguleringsplanen som ble vedtatt i kommunestyret 16. juni 2022. Det er derfor bestemt at eksisterende omsorgssenter skal rives og det er planlagt å starte rivearbeidet i mars 2026.

Så bygges helsehuset, og det skal stå ferdig i desember 2027.

I kommunestyremøtet 14. desember 2023 ble budsjett for 2024 og handlingsplan for perioden 2024–2027 vedtatt.

I budsjettet ble det avsatt midler til oppføring av 16 omsorgsboliger og en personalbase i Skipsbyggergata. Målgruppe for nye omsorgsboliger på Vestnes er personer med funksjonsnedsettelse/utviklingsforstyrrelse.

Lindesnes kommune gjennomfører i disse dager en anbudskonkurranse, med mål om å signere kontrakt med en leverandør som vil få oppgaven med å bygge omsorgsboligene i Skipsbyggergata. Tilbudsfristen var 5. januar 2024 og det var først da kommunen fikk vite at byggeprosjektet kunne realiseres innenfor den bevilgede økonomiske rammen.

Omsorgsboligene i Skipsbyggergata og nye omsorgsboliger på Orelunden sees i en sammenheng. Målgruppe for nye omsorgsboliger på Orelunden er først og fremst eldre.

Byggestart i Skipsbyggergata blir våren 2024. Det planlegges for å flytte helsepersonell i Skinsnes botjeneste til Skipsbyggergata høsten 2025. I god tid før riving av eksisterende bygg på Orelunden.

Lindenes kommune inviterte beboere og pårørende i Skinsnes botjeneste, Orelunden til informasjonsmøte i fjor vinter. Avslutningsvis ble det gitt informasjon om at neste informasjonsmøte ville holdes så raskt politiske vedtak for begge forprosjekt foreligger. Det sendes ut invitasjoner til informasjonsmøter for ansatte, beboere og pårørende ved Orelunden omsorgssenter samt naboer av omsorgssenteret i disse dager.

Beboere og pårørende ble fortalt at alle deretter ville få individuelle kartleggingssamtaler for å sammen starte planlegging og koordinering av overgang til ny bolig.

Lindesnes kommune har mange kommunale utleieboliger og omsorgsboliger med mulighet for heldøgns tjenester. Boligene er fordelt i hele kommunen, også på Malmø/Skinsnes.

I individuelle samtaler vil saksbehandlere av helse- og omsorgstjenester kartlegge beboeres individuelle ønsker og behov, informere om kommunale boliger og ulike muligheter. Ingen beboere på Orelunden vil miste noen rettigheter, men flere vil få ny leiekontrakt.

Flytteplaner og praktiske avklaringer omkring flytting, skal være på plass i god tid før flytting.

Vi har forståelse for at dette er en vanskelig og krevende prosess for flere. Lindesnes kommune skal i størst mulig grad arbeide for å finne smidige løsninger i samarbeid med beboere og pårørende på Orelunden!

Alf Erik Andersen, ordfører

Kyrre Jordbakke, rådmann