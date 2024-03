Igjen er det diskusjon rundt trafikkøyene i Nygata. Jeg er nærmeste nabo til en av disse, og ser mange ulike eksempler på trafikkatferd. Tanken bak slike tiltak er sikkert god, problemet her er imidlertid at avstanden mellom de to hindrene er for liten. Veistubben egner seg rett og slett ikke for disse innsnevringene.

Et viktig moment her er selvfølgelig trafikantenes etterlevelse – eller manglende etterlevelse – av skilting og tiltak. Det er vi som bor tett på som har anledning til å observere, ikke den som bor i en stille sidegate, eller et annet sted i kommunen.

Eksempler fra Furulunden retning Bryggegata:

Kassebil sleper traktor, står pent og venter foran trafikkøya. Klar bane, svinger ut og begynner å kjøre. Sjåføren bak ser at den foran kan bruke tid på å få fart. Han svinger opp på fortauet på venstre side, og med venstre hjulpar på fortauet, langs grønn hekk, speeder han opp og kjører forbi, over gangfeltet. / En bilist stopper reglementert foran øya og venter på tur. Nestemann stiller seg opp bak, mens tredjemann ikke forstår hvorfor de to «sløkkasene» står stille midt i veien, så han smetter forbi og gir gass.

Mandag denne uken kjørte en motorsyklist i god fart forbi de ventende bilene. Han ga god fart og smatt forbi på høyre side, i sykkelfeltet mellom trafikkøya og fortauet og over gangfeltet, slik unngikk han å måtte vente på tur. Dette har jeg sett flere ganger, det skjer dessverre ofte rundt klokken 15.00, nå dagen er over i den videregående skolen.

I tillegg hører vi stadig tuting: Du skulle ha ventet, din tulling, det var min tur til å kjøre! Man kan smile oppgitt over slike situasjoner, men dette er den faktiske atferden og de reelle situasjonene vi lever med daglig. Og selvfølgelig er trafikkøyene et heft for utrykningskjøretøy i kritiske situasjoner.

Eksempler fra Bryggegata, retning Furulunden:

Tidvis blir det bom stopp når trafikken fra Furulunden mot Bryggegata stiller seg pent opp, fire til fem biler står i ventekø og danner en propp rundt svingen ved Fridtjof Nansens vei, men det i motgående veibane er bilister som skal svinge til venstre, ut Fridtjof Nansens vei retning Piren, mens de bak skal videre mot Vestnes. Alt låser seg en stund. Eksemplene er mange, og nye oppstår hver dag, det er bare å stille seg opp og observere.

Jeg ønsker at man tar vekk trafikkøyene, og får på plass en liten rundkjøring i krysset Nygata – Fridtjof Nansens vei. Veivesenet ønsket en diger rundkjøring her, men mitt inntrykk er at da de ikke fikk det som de ville, så skrinla de disse planene. Dette kan da ikke være så vanskelig å få på plass?

Det virker ellers som om senkingen av fartsgrensene har hatt god effekt, dette peker på at man nå kan fjerne trafikkøyene. Det som også kunne gjøre susen, er økt tilstedeværelse av politi som kunne ta en og annen fartssynder, også på strekket fra det omtalte krysset og videre mot Piren. Her er det fartsgrense på 30 kilometer i timen, men stadig vekk er her kjøretøy fra Vestnes mot Piren som dobler denne. Og la det være nevnt at grunnforholdene gjør at fartshumper ikke er egnet i dette området.

Gustav Reiersen