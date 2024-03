Når jeg leser innleggene om «forurensningen» i Strømsvika, som representanten fra Naturvernforbundet skriver. Og videre svaret fra Tom Eikså i TT, så slår det meg at Pedersen i Naturvernforbundet ikke aner noe om det han påstår.

Nå har jeg drevet med opprydding i forurensede fjorder og havnebasseng i cirka 30 år. Og har vært så heldig at vi i vårt firma har blitt oppnevnt av Miljødirektoratet til å være med i et forskningsprosjekt over fem år tidlig på 2000 tallet (OPTICAP-prosjektet) der jobbet vi sammen med NGI og NIVA og selvfølgelig Miljødirektoratet, samt noen av landets fremste marinbiologer.

Vi hadde mange småskala prøveprosjekter i forskningslaboratorier, og flere fullskala prosjekter i fjorder. Jeg er overhodet ingen ekspert, men har lært så mye at jeg har skjønt hvor lite vi vet:

De tildeknings prosjektene vi har utført på oppdrag i ettertid for diverse offentlige etater og private firmaer, har i over 95 prosent av tilfellene blitt utført ved hjelp av knust Stein og steinstøv fra forskjellige pukkverk rundt om i landet. Litt forskjellige fraksjoner, alt fra 0–2 masser og opp til 0–30 masser.

Grovere masser blir brukt som erosjonssikring, og da stort sett oppå tildekningsmassene. Det viser seg at allerede etter tre måneder begynner det å danne seg ny ren bunnfauna. Det er også stor enighet om at steinstøv etter boring i fjell, er veldig bra å bruke i blomsterbed og hage. Men selvfølgelig ikke bra å inhalere i lungene.

Jeg sitter med en klar oppfatning om at slike «naturekstremister» som jeg har inntrykk av at Pedersen er, aldri må være med å sette dagsorden for hva som skal skje i et samfunn. Det være seg havneutbygging eller veibygging, eller annen samfunnsutvikling. Det virker som de er imot alt, og skjuler seg bak et forbund som dermed mister sin troverdighet.

Paul Storholt