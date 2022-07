Foto: Illustrasjonsfoto: Frank May / NTB

Solceller på tak og fasader i bygg vil være en effektiv måte å øke kraftproduksjonen på. Er det på tide å kreve at solceller skal installeres i nye bygg, spør Svein Jåtun som er regionsjef i Nelfo Sørlandet.

Leserinnlegg

Skal vi klare å nå klimamålene, redusere utslipp og skape nye jobber, må transporten elektrifiseres og ny klimavennlig industri etableres over hele landet. Det grønne skiftet gjør at vi om få år vil forbruke mer strøm enn vi produserer.

For å unngå kraftunderskudd i Sør-Norge må vi energieffektivisere byggene og bruke den strømmen vi har smartere. Og i tillegg; hvis vi tenker oss at hvert bygg er et mulig kraftverk som med relativt enkle grep kan produsere sin egen strøm har vi kommet langt.

For å illustrere potensialet: Kler vi alle eksisterende vegger og tak i Norge som egner seg for solceller, vil vi med dagens teknologi og ytelse kunne produsere 30 TWh årlig, som er mer enn den doble årsproduksjonen fra vindkraft.

Solenergi har etter hvert blitt en teknologi som er godt utviklet og som blir billigere med volum. Solceller på bygg har også andre oppsider. Det kan bygges raskt ut og er i tillegg en energiproduksjon med lite konflikter. Ved å bruke hustak trenger vi ikke beslaglegge natur.

I EUs plan for å gjøre seg uavhengig av gass og olje fra Russland, har solenergi fått en sentral plass. EU har satt som mål å gjøre installasjon av solcelletak obligatorisk for alle store offentlig bygg og næringsbygg fra 2027 og i nye boliger fra 2029.

Så kan man spørre seg om det ikke er litt voldsomt å stille krav til at alle skal ha solceller på taket?

Vårt svar er nei. Alle som har bygd en bolig eller næringsbygg vet at det er helt vanlig med byggetekniske krav. Det er ikke fritt frem. Det stilles en rekke teknisk, bruks- eller miljømessig krav. Det er også mulig å legge inn unntak, dersom livsløpskostnaden for solceller ikke lar seg regne hjem. Derfor vil ikke et krav om solceller på bygg være spesielt radikalt. Det er derimot både fremtidsrettet og en forsikring mot høye strømpriser.

Stortinget har nylig bedt regjeringen fjerne regulatoriske hindringer for å stimulere til mer solenergi. En god dytt på veien vil være å ta inn krav i byggteknisk forskrift om at nye bygg skal ha solceller. Det er en lavthengende frukt, og mange bekker små blir raskt en stor å.

Svein Jåtun, regionsjef i Nelfo Sørlandet