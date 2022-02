Dette er et brev fra Haydom skrevet av sykepleier Lilli Ann Aanensen fra Mandal.

Etter et år med hardkjør og jobb i vaksineteamet i Lindesnes kommune, er det spennende å få lov til å fortsette med det samme arbeidet i Tanzania. De skulle bare kommet bedre i gang for lenge siden.

Det sies at det har vært tre bølger med koronasmitte, symptomer og sykdom i regionen, men ingen her er blitt testet.

Haydom Lutherske sykehus Ligger i Manyara, sør for Arusha Tanzania. Det ble etablert 15. januar 1955 i regi av Norsk Luthersk Misjonssamband. Misjonæren og legen Ole Halgrim Evjen Olsen og hans ektefelle Kari Olsen tok fatt på arbeidet dagen etter at Tanzania (Tanganyika) ble selvstendig i 1961. I 1967 ble et nyutbygget sykehus tatt i bruk. Det ble offisielt åpnet av president Nyerere. Det nye sykehuset hadde da 250 senger. På 1970-tallet startet sykehuset sin sykepleierskole og flere lokale utviklingsprosjekter ble satt i gang. Tall fra 2021: Budsjettet er 46 millioner kroner. Antall ansatte: 562 og på forskning: 142 14.188 innlagte pasienter, 86.280 dagpasienter. Mor/barn helsestasjoner tok imot 28.558 mødre og 73.579 barn. Albinisme: Medfødt tilstand som skyldes en gendefekt som medfører manglende evne til å danne pigmentet melanin. Individer med albinisme har få eller ingen pigmentering i øyne, huden og håret. Albinisme forekommer hos alle arter og i alle etnisiteter.

6. januar: Siste vakt på vaksinevakt på Doneheia før avreise til Haydom. Foto: Privat Det var mye hardkjør med vaksine på Doneheia før avreise til Haydom. Her setter jeg sprøyten på Anette Walvick med lille Sonja Marie på armen. Foto: Privat ← →

Tur nummer 17

Jeg har vært i Haydom 17 ganger. Jeg er her i to måneder, og reiser alltid i januar til mars.

Lilli Ann Aanensen på legevakten i Mandal. Foto: Peder Austrud

Min hovedoppgave er utenfor sykehuset og i samfunnet, med kompetanseutveksling, byutvikling og demokratibygging. Jeg samarbeider da med lokale politikere fra byen, fylket og regionen.

I tillegg er jeg sykepleier og går inn i deler av sykehusets arbeid. Mor/barn helsestasjonen er et viktig arbeid for sykehuset for å få ned dødeligheten blant mor og barn med forebyggende helsekontroller og vaksinering. Dette har jeg tatt del i siden 2006.

Mor får koronavaksine, samtidig som barnet har fått sine barnevaksiner. Foto: Privat

I gang med vaksinering

Hovedmengden av covid-vaksinen kom til Tanzania samtidig som meg, derfor har det i år blitt arbeid med vaksinering mot korona.

Jeg er godt i gang med vaksinering av ansatte og mødre som kommer på helsestasjonen. Jeg hadde med meg noen hurtigtester for å sjekke ansatte på ulike avdelinger på sykehuset. De syntes det var spennende å se hvordan det ble gjort, men var ikke særlig begeistret for å få vattpinnen i nesen. Da jeg fortalte at det var ganske dagligdags for barn og voksne hjemme i Norge, ble de ganske så forferdet og glad for at de bodde her i Tanzania. Vel, sånn kan man også se det.

Her er vi i gang med å vaksinere ansatte. Foto: Privat

Det er ingen koronasmitte nå. De mener at det er over. Vi bruker noe munnbind inne på sykehuset, men ellers er det ingen meter, eller begrensning på antall mennesker i samme rom.

Var mye smitte og død

Det var mye koronasmitte, sykdom og død for et år siden. Da gikk innbyggerne her i Haydom nærmest daglig i begravelser til familie, kollegaer på sykehuset, venner, naboer osv. Mine venner minnes den tiden som en svært vanskelig tid. Syke innbyggere kom gjerne ikke til sykehuset fordi de ikke ville i isolasjon. Flere døde som følge av dette i hjemmet sitt, i tillegg til at de smittet familiemedlemmer.

Det er underlig å være kommet så kort her med vaksinering, samtidig som vi var nesten i mål med tre doser i Norge før jeg reiste hjemmefra. Folk her er glade for at noen endelig klarte å komme tilbake, da de fleste andre fra Europa har avlyst besøk og arbeidshold på Haydom.

Her informerer vi på mor/barn klinikken om å ta koronavaksine som jeg har med i en stor kjølebag. Foto: Privat

Budsjett-utfordringer

Mangel av turister i landet har satt sine spor, spesielt innen safari- og hotellbransjen.

Haydom Hospital kjenner også på budsjettutfordringer, men har likevel klart å holde institusjonen gående med blant annet mye kursvirksomhet for andre sykehus i Tanzania og Sudan. Spesielt innen barsel og førstehjelp for nyfødte.

Denne lille gutten er åtte måneder og kom for første gang til kontroll og vaksine denne uken. Han er underernært, hodet henger slapt og mor sier hun ikke har penger til å betale for legesjekk og behandling. Da kommer mine småpenger i lomma til nytte, men for barnet er det nok ganske så alvorlig. Foto: Privat Vaksinering ute på sykehusets mobile helsestasjoner i nabolandsbyer. Foto: Privat ← →

Sykehuset har ny dialyseavdeling, støttet av et amerikansk firma, hvor pasienter kommer langveisfra for behandling. Dialysebehandling tre ganger i uken koster cirka 2000 norske kroner, og er nærmest umulig for dem som ikke har forsikring. I dag behandler de 23 pasienter og tre pasienter har ikke forsikring.

Ute i bushen med fly

Onsdag var jeg en lang dag ute i bushen. Du verden så flott å få jobbe sammen med Mission Aviation Fellowship (MAF). Det er en bistandsorganisasjon med hovedsete i England, som sender piloter med småfly ut i et viktig forebyggende arbeid for mødre og barn som bor for langt unna sykehus.

Her har tre andre sykepleiere og jeg vært flydd ut i bushen av en finsk pilot i Mission Aviation Fellowship. Foto: Privat

Lindesnes kommune bidrar med 50.000 kroner i året til vårt samarbeid og vennskap med Haydom by. Vi bidrar i planarbeid over utviklingen i byen. Og med små midler er vi med på å motivere og inspirere dem til å ha prosjekter, og å gjennomføre det som er planlagt, selv om det kan ta lang tid. Vi søker om lokale midler fra fylke, region og stat. Mye har vi fått til siden starten i 2005.

Til det nye helsesenteret i nabolandsbyen Getanjamba vil vi bidra med 30.000 kroner. Alle i landsbyen har pliktet seg til jevnlig bidrag, og så kom staten på banen og er nå med på å ferdigstille bygget. Neste steg vil være å få lagt inn vann.

Lindesnes kommune bidrar i samarbeid med innfødte, og nå også lokale myndigheter, til å bygge et nytt helsesenter i nabolandsby Getanyamba. Foto: Privat

Albinobarna

På Haydom representerer jeg Lindesnes kommune, som bidrar med 50.000 kroner.

Mange følger mitt arbeid med foreldreløse barn, fattige familier og organisasjonen Gods Children, som ble stiftet i 2018, for å ivareta albinobarnas rett til å leve uten frykt for å bli kidnappet, lemlestet og drept. Jeg er leder av organisasjonen, og har fem styremedlemmer fra Tanzania og vi er to fra Norge.

Flere av barna fra nevnte grupper har faddere fra Norge som bidrar med penger til skolegang, klær, kost og losji, for 41 barn og ungdommer fra tre til 21 år. Den eldste er nettopp startet på medisinstudiet.

Vi arbeider for å gi albinobarna i Haydom-regionen håp om en trygg hverdag med skolegang og muligheter til å få være en del av samfunnet. De gjør det bra på skolen. Snakker flytende engelsk og får sjekket hud og syn to ganger i året. Foto: Privat

Skjernøy kristelige ungdomsforening har albinobarna som sitt misjonsprosjekt og bidrar med 20.000 kroner i året. Tveit menighet har vært trofaste givere til albinobarna, fra høstmesser, med ulike pengesummer.

Ulike grupper, organisasjoner og enkeltpersoner har gitt pengegaver som de ønsker skal gå til vårt arbeid for å hjelpe mennesker som trenger en håndsrekning.

Ellers har min familie en årlig hagebasar som er en tradisjon hvor vi, tre generasjoner, inviterer alle som vil komme, for å støtte vårt hjelpearbeid i Haydom.

Haydom by har fått gatelys med solcelle. Det var det siste samarbeidsprosjektet vi holdt på med før jeg reiste hjem i mars 2020. Foto: Privat

Av Lilli Ann Aanensen