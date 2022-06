Hytteturist Henk Nevland skriver i dette leserinnlegget om at han har funnet ti tømmerstokker i Klevefjorden siden 2014.

Leserinnlegg

Mandag dro jeg opp en ny tømmerstokk midt utpå Klevefjorden. Det er ikke den første heller ikke den andre eller tredje, det er den tiende stokken jeg drar opp fra denne fjorden siden 2014.

Jeg må bare advare alle på vannjet, treffer dere en slik våt, tung og dyptflytene stokk i 50 knop så kan det få fatale følger.

Havnesjef: Når skal dere ta dette på alvor? Sannheten er at ingen bryr seg om et skip mister en stokk under lasting, det er sikkert viktigere å levere lasten til avtalt tid. På denne fjorden «koker» det med små og store fritidsbåter hele sommeren, en dag skjer en alvorlig ulykke, dere er herved varslet, igjen. Håper dere denne gangen gjør noe med problemet.

Henk Nevland, hytteboer som er i Mandal fem uker i året.