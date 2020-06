Derfor flagger vi i Lindesnes!

Vis mer

28. juni markerer starten på den amerikanske Pridebevegelsen og opprøret på the

Stonewall Inn i New York i 1969. Et opprør som startet etter en rekke razziaer og politivold rettet mot de homofile gjestene av utestedet, fikk tusenvis av lesbiske, homofile, transpersoner, bifilie og allierte til å ta til gatene.

Også her i Norge har vi hatt lignende historier, og i fjor kom politiet med en offisiell beklagelse for den urett de har begått mot homofile i Norge gjennom tidene. Mange vil nok mene at dette er historier fra fortiden, men vi vet at det fremdeles er vanskelig for mange å være den de er i dag.

Ser vi ut over våre landegrenser, er situasjonen en helt annen. I 68 land er homofili ulovlig, og mange risikerer dødsstraff eller fengsel for å elske noen med samme kjønn. 30. juni lanserer også HBO dokumentarserien «Welcome to Chechnya», som dokumenterer den dødelige jakten på homofile og lesbiske som foregår flere steder i Russland.

Blant homofile og lesbiske er andelen som har forsøkt å ta sitt eget liv dobbelt så høy som blant heterofile, og enda høyere blant bifile (BUFDIR, 2018). Vi vet også gjennom holdningsundersøkelser at det fremdeles er urovekkende mange som er negativt innstilt til LHBTIQ-mennesker generelt, men mot homofile og transpersoner spesielt.

Her i vår landsdel har vi også en lang vei å gå før alle føler seg likeverdige og velkomne. Sørlandet er landsdelen med størst andel negative holdninger mot mennesker som bryter med normer for kjønn og seksualitet.

I anledning dagen i dag vil vi minne om Pride-paraden her i Mandal i fjor. Mandal har aldri vært så fargerik, og det var mange mennesker, lag og foreninger som møtte opp for å vise sin støtte. Det var et vakkert syn!

Det er allikevel en tankevekker at komiteen på forhånd ikke klarte å finne lokale LHBTIQ-personer som var komfortable med å fortelle sin historie i sin egen hjemby. Det viser at vi fremdeles har en stor jobb å gjøre for at alle skal føle seg trygge og velkomne her i vår kommune.

Vi ønsker at vår kommune skal være en kommune hvor folk opplever at de trygt kan være seg selv. Ingen er fri før alle er fri, og vi kan ikke la være å flagge før alle kan elske den de ønsker, i Lindesnes Kommune, på Sørlandet og i resten av verden.

Even Tronstad Sagebakken, ordfører

Svein Jarle Haugland, varaordfører

Ronni Ellefsen, FRP

Ina Birkeland, AP

Janne Fardal Kristoffersen, H

Randi Fredriksen, SP

John Kittelstad, KrF

Elisabeth Lindland, MDG

Asle Nesland, V

Eva Hinlo, SV